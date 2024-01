TIM costa 6 EURO al mese, ecco le due Power fino a 150 GIGA

Con le sue solite offerte, TIM ha costruito un vero e proprio impero negli ultimi anni ma anche quando la telefonia mobile fu inventata per la prima volta. Non c’erano rivali che potessero contrastare questo gestore italiano che infatti ha rappresentato alla grande la categoria occupando il primo posto in classifica per lungo tempo.

Attualmente c’è da celebrare il rientro solo per alcuni utenti del tandem delle Power, la Iron e la Supreme Web Easy. La loro grande peculiarità è quella di offrire giga, messaggi e minuti per pochi euro e soprattutto con un regalo entusiasmante. Come sempre l’offerta, in entrambi i casi, riguarderà solo ed esclusivamente gli utenti di alcuni gestori ben precisi.

TIM, sono ritornate le Power con Internet fino a 150 giga in 4G

Con l’arrivo delle nuove offerte di TIM, i vecchi clienti pensano ad un rientro perentorio. Sia la Power Iron che la Power Supreme Web consentono di avere tutto quel che serve, peraltro con prezzi invidiabili.

La prima delle due soluzioni consente a tutti i minuti e messaggi senza limiti verso ogni gestore mobile o fisso con 100 giga per navigare sul web. Il prezzo mensile è di 6,99 €. La seconda offerta invece cambia, siccome oltre ai minuti e ai messaggi, consente di avere 150 giga in 4G. Il prezzo è di 7,99 €.

Entrambe le offerte sono in 4G e consentiranno a tutti un mese gratis, per cui si pagherà a partire dal secondo mese. Si tratta quindi di due occasioni eccezionali che bisogna solo sfruttare, ma potranno farlo solo gli utenti adatti alle offerte.