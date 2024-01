CoopVoce, ultimi giorni per la EVO 200 che costa solo 7 EURO

CoopVoce rende ancora disponibile sul sito ufficiale la sua nuova EVO 200, piena di giga e a prezzo bomba.

Quello che bisogna fare è sceglierla quanto prima, così da non perdersela siccome scade tra due giorni. Ovviamente ricordiamo che la scadenza imminente non va ad influire assolutamente sulla validità del prezzo. Una volta sottoscritta, questa offerta di CoopVoce dura per sempre con lo stesso costo mensile.

CoopVoce: la migliore offerta si chiama EVO 200, ecco il prezzo

Gli ultimi mesi sono stati importantissimi per CoopVoce, che con le sue offerte ha battuto chiunque.

Il merito è attribuibile soprattutto all’ultima offerta, in promozione speciale con un prezzo ottimo fino al prossimo 10 gennaio. La EVO 200, con tutti i suoi servizi gratis inclusi, sarà disponibile per 7,90 € al mese per sempre per tutti coloro che la sottoscriveranno. Ma cosa c’è all’interno di questa straordinaria promozione? Gli utenti vedranno fioccare su di essi tanti giga con minuti ed SMS in quantità, tutto senza alcun tipo di aumento in futuro.

Partendo dai minuti, questi sono illimitati e verso tutti i gestori, mentre gli SMS sono ben 1000. Per quanto concerne i giga, ce ne sono addirittura 200 in 4G tutti i mesi. Come detto, il prezzo mensile sarà di 7,90 € per sempre. Il costo di attivazione è di 10 € solo la prima volta, con la scheda e la spedizione che invece sono inclusi. Scegliendo una eSIM i tempi per la portabilità saranno nettamente abbreviati in quanto non avrete bisogno di avere una scheda fisica. Ricordate però che il vostro smartphone dovrà essere compatibile con questo standard.