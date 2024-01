A detta di Microsoft, il 2024 sarà l’anno delle intelligenze artificiali e del loro impiego nella quotidianità. Tutto ritorna dato che dai prossimi modelli dei laptop in cui verrà impiegato Windows 11 sarà aggiunto un ulteriore tasto. Stiamo proprio parlando del tasto per l’intellgenza artificiale, che in questo caso avrà come riferimento Microsoft Copilot.

Dopo più di trent’anni questa è la prima vera modifica che viene apportata al layout delle tastiere, scopriamo subito cosà porterà questa rivoluzione.

Il nuovo tasto per l’IA di Microsoft, è davvero necessario?

Secondo il vicepresidente di Microsoft, Yusuf Mehdi, con l’introduzione del tasto Windows di trent’anni fa è iniziata una rivoluzione e con la nuova aggiunta del tasto Copilot se ne compirà un’altra, destinata a durare molto.

Una domanda che si sono posti gli utenti è la locazione che questo tasto avrebbe occupato nel layout già completo delle attuali tastiere e la risposta non si è fatta attendere. Microsoft infatti ha confermato che il nuovo tasto prenderà ufficialmente il posto dell’attuale tasto menu. Come spiegato dall’azienda, il tasto, già poco utilizzato, ultimamente sta venendo rimpiazzato dalle varie aziende che producono tastiere. Anzi in molte addirittura lo hanno già sostituito con tasti per delle scorciatoie con funzioni in Windows o meno.

Ma quali saranno le funzioni a cui potremo accedere premendo il tasto Copilot?

Anche a questa domanda sono arrivate risposte concrete da parte di Microsoft. Proprio come si poteva prevedere, alla pressione del nuovissimo tasto si aprirà la schermata del nostro assistente personale con cui potremo interagire completamente tramite prompt di testo o in aggiunta anche attraverso riconoscimento vocale.

Da qui in poi l’IA ci aiuterà in tutto e per tutto. Per effettuare delle ricerche velocemente, per ordinare le schede sul nostro Desktop, oppure perfino accedere a tutte le varie funzioni del nostro PC. Tutto ciò è alimentato con l’Intelligenza Artificiale, a portata di un clic.