Kena Mobile, 100 GIGA al mese con un prezzo ASSURDO

Il gestore virtuale Kena Mobile è diventato fortissimo anche grazie alla sua forte attitudine a proporre offerte dal prezzo basso, peraltro con contenuti che sembrano infiniti. Ora la volontà di Kena è sicuramente quella di mettere a ferro e fuoco ogni altro gestore, portandogli via degli utenti. Risulterà tutto molto semplice siccome con le ultime promozioni mobili già diversi ex clienti di provider del calibro di Iliad e Vodafone hanno scelto di scappare via.

Kena Mobile sta riuscendo infatti a convincere moltissime persone, ancor di più con la sua ultima offerta. Questa, che già è arrivata più volte durante gli scorsi mesi, è stata ulteriormente rinnovata e porterà molte migliorie rispetto al passato. Oltre a tanti giga al suo interno, gli utenti troveranno anche messaggi e minuti verso tutti con qualche sorpresa. Per quanto riguarda il prezzo di vendita non ci sarà alcun tipo di problema: sarà sempre lo stesso e non cambierà mai.

Kena Mobile lancia la sua miglior promo anche nel 2024, ecco la TOP 100

Continuano a fare rumore le grandi offerte del gestore virtuale conosciuto con il nome di Kena Mobile. Una volta lanciata, l’offerta che costa 5,99 € al mese è rimasta disponibile per lungo tempo, fino ad arrivare a questo 2024.

Al suo interno gli utenti possono trovare davvero tutto, con minuti senza limiti, 200 SMS e soprattutto 100 giga per navigare sul web in 4G. Oltre a questo, scegliendo la ricarica automatica si potranno avere ulteriori 50 giga ogni mese. Non ci sono costi per l’attivazione così come per la scheda e la sua spedizione a casa.