Fastweb è uno dei principali operatori di rete fissa in Italia, distinguendosi per la sua attenzione ai clienti attuali e potenziali. La politica di Fastweb Casa si basa sull’idea che tutti i clienti dovrebbero beneficiare delle stesse offerte e prezzi. Questa filosofia si riflette nelle offerte di gennaio 2024 per i già clienti, che permettono loro di accedere a connessioni ad alte prestazioni a prezzi vantaggiosi.

I vantaggi di Fastweb Casa

Fastweb offre connessioni in fibra ottica FTTH, con tecnologia GPON. In alternativa, è possibile attivare una connessione in fibra misto rame o FTTC con velocità fino a 300 Mbps, a seconda della distanza dalla cabina. Al momento, le offerte di Fastweb attive per i già clienti includono diverse opzioni:

Fastweb Casa Light FWA:

– Velocità fino a 1 Gbps in Ultra FWA.

– Chiamate non incluse.

– Costo mensile di 24,95€;

Fastweb Casa Light:

– Velocità fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON.

– Chiamate a consumo.

– Costo mensile di 27,95€;

Fastweb Casa:

– Velocità fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON.

– Chiamate illimitate.

– Costo mensile di 29,95€;

Fastweb Casa Plus:

– Velocità fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON.

– Chiamate illimitate.

– Costo mensile di 36,95€.

Un elemento distintivo delle offerte Fastweb è la possibilità di testare le offerte Internet Casa per trenta giorni. Se il cliente non è soddisfatto, può richiedere il recesso online senza costi aggiuntivi entro il primo mese, ottenendo anche il rimborso delle spese sostenute.

Ulteriori vantaggi dell’operatore

Per tutte le offerte attive, il modem Internet Box NeXXt è fornito gratuitamente in comodato d‘uso e supporta il Wi-Fi 6 di ultima generazione, garantendo un segnale stabile e veloce. Inoltre, a tutte le offerte Fastweb presentate è possibile aggiungere un Wi-FiExtender. Il servizio per gli utenti già abbonati all’operatore prevede un costo pari a 3 euro al mese e permette di estendere la portata del segnale in tutta la casa.

Per coloro che non possono accedere alla fibra ottica, Fastweb offre l’opzione FWA (Fixed Wireless Access), consentendo di navigare sulla fibra misto radio.

A questo si aggiungono anche altri vantaggi come Alexa di Amazon integrato nel modem, il servizio di Parental Control, un’assicurazione con Quixa e le opzioni Assistenza Casa e Assistenza Pet.