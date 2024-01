Whatsapp, l'app da un momento all'altro potrebbe non funzionare più

La popolarità di WhatsApp, una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate a livello globale, ha registrato una crescita esponenziale, soprattutto durante il periodo della pandemia di Covid-19. Questo incremento si deve alla sua efficacia nel mantenere le persone connesse con familiari, amici, partner e colleghi di lavoro, nonostante le restrizioni fisiche imposte dal lockdown.

Whatsapp: gli aggiornamenti delle versione Beta

Meta, il conglomerato proprietario di WhatsApp, si impegna costantemente nell’aggiornamento dell’app, introducendo nuove funzionalità per migliorarne l’esperienza d’uso. Una delle più recenti innovazioni è l’introduzione del badge verificato, particolarmente rilevante per il mondo aziendale. Questo aggiornamento è stato introdotto nella versione 2.24.1.18 in fase di Beta per Android, segnando un cambiamento significativo nella modalità di verifica delle aziende sulla piattaforma.

Il nuovo badge verificato sostituisce il precedente sistema di contrassegno e si rivolge in modo specifico alle aziende. Per ottenerlo, i proprietari delle imprese dovranno completare l’iscrizione a Meta Verified. Questa novità non sorprende gli utenti più assidui di WhatsApp, considerando che Meta aveva già anticipato l’introduzione di questo badge. È importante notare che tale verificato è esclusivo per le aziende e non è disponibile per gli utenti privati o gli account non aziendali.

Per garantire un uso appropriato del badge, le informazioni fornite dall’azienda devono corrispondere esattamente ai dettagli aziendali registrati. Attualmente, questa novità è disponibile solo in versione Beta per gli utenti Android, ma si prevede che presto sarà estesa anche agli utenti iOS. Una volta completata la fase di testing e assicurato che non ci siano anomalie o bug, si procederà al rilascio globale.

L’introduzione del badge verificato è un chiaro segnale dell’impegno di WhatsApp nel restare aggiornata e nel rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più vasto e diversificato. Questa nuova caratteristica rappresenta un ulteriore passo avanti nell’evoluzione della piattaforma, che continua a dimostrarsi uno strumento di comunicazione essenziale sia per utenti privati sia per il mondo business.