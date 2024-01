La notte del 29 dicembre in Messico, nello stato del Durango, si è verificato un incidente di proporzioni tragiche che ha coinvolto pick-up di recente produzione in un tentativo di rapina ai danni di un treno, creando una scena degna di un film d’azione alla ‘Fast and Furious’. Questo evento ha avuto conseguenze devastanti sia per i malviventi coinvolti che per alcuni concessionari locali.

Il destino infausto del pick-up di lusso

L’episodio ha avuto inizio quando una pattuglia della polizia, casualmente passando per un ejido, una zona rurale messicana, ha notato movimenti sospetti lungo la ferrovia. L’allarme è scattato quando hanno avvistato un Chevrolet Colorado penzolare per metà fuori dal treno. Le immagini pubblicate su Facebook Center South Region Emergencies e riportate da Jalopnik dipingono vividamente la scena, con il pick-up sospeso e la situazione caotica.

La tentata rapina prevedeva il forzamento dell’ingresso del vagone del treno per rubare pick-up destinati ai concessionari locali. Tra le vittime di questa azione criminale c’era anche un GMC Canyon Denali, abbandonato lungo i binari e successivamente colpito e distrutto da un secondo treno che attraversava la zona. Nonostante la pericolosità dell’incidente, i ladri sono riusciti a fuggire, rimanendo al momento in libertà.

I pick-up coinvolti, come il Chevrolet Colorado e il GMC Canyon Denali, sono molto popolari in Messico e sembrano essere ambiti anche da trafficanti di droga. Tuttavia, al momento, non è chiaro se dietro questo tentativo di rapina ci sia il coinvolgimento di un “cartello” legato al traffico di stupefacenti. Le fonti citate da Jalopnik sottolineano che spesso non si menziona il coinvolgimento dei cartelli per timore di gravi ripercussioni.

La pericolosa vita dei veicoli di recente produzione

Questo incidente mette in luce la complessità e la pericolosità delle dinamiche criminali in alcune regioni del Messico, dove anche il tentativo di rubare veicoli diventa un’operazione rischiosa. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle zone rurali e sottolinea l’importanza di affrontare il problema del crimine organizzato in modo efficace.

L’assalto al treno in Messico evidenzia non solo il rischio concreto legato al furto di veicoli, ma anche la necessità di affrontare le questioni legate al crimine organizzato per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione. La situazione solleva dubbi sul coinvolgimento dei cartelli e sottolinea la delicatezza delle dinamiche criminali che le autorità devono gestire con attenzione.