WhatsApp è diventata una piattaforma intrinseca nelle nostre vite, tanto che è diventato insolito trovare qualcuno che non la utilizzi. Oggi, rappresenta il principale mezzo di comunicazione con amici, parenti, conoscenti o anche colleghi. L’applicazione non si limita più a essere solo uno strumento di messaggistica, ma si è evoluta in un micro universo digitale.

È diventato quasi impossibile non essere reperibili su WhatsApp, dato che aprire almeno una volta al giorno l’applicazione è diventato uno standard. La nostra presenza online è costante, e le persone inviano messaggi a qualsiasi ora, spesso senza considerare troppo la privacy altrui. Questo comportamento, se da un lato rende la comunicazione immediata, può risultare fastidioso per coloro che desiderano occasionalmente staccare la spina. Come affrontare questa sfida?

Come celarsi su WhatsApp

La necessità di non risultare online su WhatsApp può emergere quando si è impegnati in altre attività durante la giornata o semplicemente quando si desidera evitare di rispondere a un messaggio in un determinato momento. Ignorare i messaggi e controllare la situazione senza rispondere può essere un’opzione, ma potrebbe creare malintesi se l’altra persona nota l’ultimo accesso e lo stato online.

Per ovviare a questo problema, è possibile adottare un trucco che non solo eliminerà le informazioni sull’ultimo accesso sulla piattaforma di messaggistica, ma renderà anche invisibile lo stato online. In questo modo, sarà possibile rimanere invisibili e gli altri utenti non sapranno se si è attivi su WhatsApp o meno. L’attivazione di questa impostazione è semplice: è sufficiente accedere alle Impostazioni di WhatsApp, cliccando sui tre puntini in alto a destra su Android o sugli ingranaggi in basso a destra su iOS. Successivamente, occorre selezionare la sezione “Privacy“, dove sarà possibile impostare l’opzione “Ultimo accesso e online” per poi cliccare su “Nessuno” per l’ultimo accesso e “Identico a ultimo accesso” per lo stato online.

WhatsApp è diventata una parte imprescindibile della nostra comunicazione quotidiana, ma la necessità di gestire la propria presenza online può emergere come un’imperativo importante per la propria salute mentale. Utilizzare le impostazioni di privacy disponibili può aiutare a mantenere un equilibrio tra la comodità della comunicazione istantanea e il bisogno di momenti di pausa e privacy.