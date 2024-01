Iliad, ancora tempo per avere 180 GIGA e un servizio GRATIS

Ora come ora Iliad rappresenta il meglio nel mondo della telefonia mobile in Italia ed è difficile mettergli i bastoni tra le ruote. Il famoso gestore che in Italia opera fin dal 2018, è riuscito a diventare una vera autorità, con tutti gli utenti che ogni giorno ne valutano le promo. All’interno delle sue offerte infatti c’è quanto di meglio si possa desiderare ed è difficile che qualcuno possa fare meglio visti i prezzi mensili.

Tutto viene dimostrato ampiamente dalle offerte che vengono lanciate di continuo, come quella appartenente allo scorso 2023. La Flash 180 è stata prorogata ancora una volta ed infatti è ancora disponibile sul sito ufficiale per tutti. Si dichiara dunque ancora una volta battaglia agli altri provider, in più con un’offerta che è difficilmente fattibile.

Iliad: la nuova offerta da 180 giga al mese è ancora disponibile

Quando si parla di Iliad, sono diversi gli aspetti che ne mettono in risalto le caratteristiche. Effettivamente questo gestore riesce a conciliare tranquillamente all’interno delle sue promozioni mobili tre peculiarità principali che sono la qualità, la quantità e soprattutto la convenienza. Effettivamente sono tante le recensioni positive sulla rete del gestore, così come sulla grande quantità dei contenuti e sulla convenienza dei prezzi di vendita che durano per sempre.

Attualmente la soluzione che è meglio incarna tutte queste caratteristiche è disponibile sul sito ufficiale e si chiama Flash 180. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 180 giga in 5G, tutto per un prezzo mensile di soli 9,99 € per sempre.