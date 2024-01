Truffa SMS, la frode subdola che punta alla fiducia della vittima

In un mondo sempre più digitale, le truffe online diventano sempre più sofisticate, come dimostra l’ultimo metodo di frode tramite SMS che coinvolge gli istituti bancari. Questa frode, particolarmente insidiosa, può svuotare il conto corrente di una persona con un solo messaggio, lasciando la vittima disorientata e senza soldi.

Truffa SMS: come si struttura la frode?

Il fulcro di questa truffa è l’abilità del truffatore di guadagnare la fiducia della vittima. Inizialmente, il truffatore invia SMS che sembrano provenire dall’istituto bancario della vittima, replicando fedelmente lo stile e il tono dei messaggi autentici della banca. Questi primi messaggi servono a costruire un rapporto di fiducia, preparando il terreno per il passo successivo della truffa.

Il momento cruciale avviene quando il truffatore invia un ulteriore messaggio, questa volta avvisando la vittima di un tentativo di frode in corso sul proprio conto. Per prevenire il presunto attacco, l’SMS suggerisce di reimpostare username e password tramite un link esterno. Quest’ultimo, che appare come una replica fedele del sito web della banca, è in realtà un portale falso creato appositamente per catturare le credenziali della vittima.

Nel tentativo di proteggere il proprio conto, l’utente viene indotto a inserire le sue vecchie credenziali di accesso, consegnandole di fatto al truffatore. Con queste informazioni in mano, il malintenzionato accede all‘home banking della vittima, effettuando bonifici e trasferimenti internazionali per trasferire fondi sul proprio conto, svuotando così quello della vittima.

Per la persona truffata, la realizzazione di essere stata ingannata arriva troppo tardi. Credendo di aver evitato una frode, scopre invece che il suo conto è stato completamente prosciugato. Nel contattare la banca per chiedere spiegazioni, si trova di fronte alla conferma che l’istituto non ha mai inviato tali comunicazioni, lasciando la vittima in una situazione di smarrimento e incertezza.

Questa truffa mette in luce l’importanza di essere sempre vigili e critici nei confronti delle comunicazioni ricevute, soprattutto quando si tratta di dati sensibili e accessi bancari. Verificare sempre l’autenticità delle richieste e non seguire link sospetti può fare la differenza tra la sicurezza finanziaria e una grave perdita economica.