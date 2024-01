Scopri come avere le Samsung Galaxy Buds FE Gratis con TIM

Gli utenti TIM possono ora registrarsi in anticipo per l’acquisto dei nuovi Samsung Galaxy S24, godendo di una promozione speciale. La pagina dedicata al Samsung Galaxy Unpacked, visualizzabile sul sito TIM, permette agli interessati di inserire il proprio numero di telefono entro il 16 gennaio 2024. L’evento di presentazione, denominato “Galaxy AI is coming”, avverrà il 17 gennaio 2024 alle ore 19:00, trasmettendo in diretta streaming da San Jose, California.

Promozioni esclusive per gli utenti TIM

L’anticipazione dell’acquisto consente agli utenti TIM di ottenere una promozione esclusiva! Coloro che compreranno i nuovi Samsung Galaxy S24 a partire dal 18 gennaio 2024 riceveranno in omaggio gli auricolari wireless Galaxy Buds FE. La promozione sarà attiva fino al 30 gennaio 2024 sulla linea mobile TIM indicata dal cliente durante la registrazione anticipata. Gli utenti possono procedere all’acquisto sia negli store fisici TIM, che recandosi nell’area riservata su MyTIM, esaminando le offerte disponibili per la propria linea.

Attenzione a questo particolare: per ottenere gli auricolari Galaxy Buds FE in omaggio, l’acquisto dei nuovi Samsung Galaxy S24 deve avvenire attraverso il finanziamento TIMFin. La promozione sembra essere tuttavia destinata esclusivamente ai clienti TIM della rete mobile. Si ricorda anche che in caso di interruzione della linea o della promozione dati, il finanziamento diventa oneroso secondo le modalità stabilite.

Questa collaborazione tra TIM e Samsung offre agli utenti l’opportunità di anticipare l’acquisto dei nuovi Samsung Galaxy S24 e di ricevere un regalo esclusivo, rendendo l’offerta ancora più allettante.

Dettagli sul Samsung Galaxy S24: svelate caratteristiche versione Ultra

Alcuni rivenditori brasiliani hanno già esposto i poster pubblicitari, in particolare del modello Samsung Galaxy s24 Ultra. La campagna di marketing ha confermato le voci precedenti su un’attenzione particolare alle funzionalità di intelligenza artificiale. Le funzioni di intelligenza artificiale si concentreranno sull’editing fotografico e video, migliorando gli scatti in modalità zoom anche in condizioni di scarsa luminosità e offrendo traduzioni automatiche delle chiamate da una lingua all’altra.

In più, la configurazione delle fotocamere del Galaxy S24 Ultra prevede quattro lenti posteriori. La lente principale sarà una Samsung ISOCELL da 200 MP, affiancata da un ultra-grandangolo Sony IMX564 da 12 MP e lenti aventi uno zoom rispettivamente da 3x e 5x. Il poster condiviso poi online, evidenzia inoltre il colore grigio della scocca, suggerendo un possibile corpo in titanio, seguendo l’esempio di altri dispositivi di punta.