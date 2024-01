Gli smart speaker sono degli altoparlanti intelligenti che aiutano nella vita quotidiana fornendo un supporto utile alle persone e anche a chi è dotato di un sistema di domotica che grazie agli smart speaker è in grado di controllare da un unico punto di controllo molti apparecchi della casa. Sono pronti a rispondere a qualsiasi domanda grazie a sistemi di intelligenza artificiale che alcuni di essi possiede.

Tra le altre funzionalità si può trovare la programmazione del robot da pavimento per le pulizie, la regolazione delle luci di casa oppure l’ avviamento di elettrodomestici tra cui il forno, la lavatrice o il televisore smart. Questi smart speaker vengono utilizzati anche semplicemente per ascoltare la musica offrendo una qualità del suono elevatissima a 360 gradi. Col tempo sono cambiati radicalmente dall’ essere semplici casse acustiche all’ essere altoparlanti intelligenti; infatti sono stati dotati di microfoni per percepire le informazioni in qualsiasi punto della casa e di casse acustiche sofisticate per ascoltare la musica in modo ottimale.

Ecco i migliori smart speaker per la casa

I migliori smart speaker sono: Google Nest Audio che lavora con l’ assistente vocale Google e grazie al profilo simmetrico riproduce la musica in qualsiasi punto della casa, Sonos Era 300 che è dotato della gestione smart di Alexa e di sei driver per offrire una diffusione dei contenuti audio in tutte le direzioni, Jbl Authentics 500 costituita da un telaio in alluminio ricoperto da un involucro in similpelle e con tre woofer midrange da 2,75 pollici e un subwoofer da 6,5 pollici e infine Bose Smart Soundbar Ultra che può essere comandata da Alexa e dall’ Assistente vocale di Google.

Gli smart speaker sono molto utili nella casa e il loro numero è in continuo aumento dato che c’è un’ elevata richiesta di questi apparati. Infatti sono stati progettati diversi modelli pronti a soddisfare qualsiasi esigenza del cliente e che offrono buone funzionalità nel rapporto qualità prezzo. I design degli altoparlanti poi sono più moderni per posizionarli in un qualsiasi ambiente della casa.