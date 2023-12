Nonostante i recenti sviluppi tecnologici e la comodità delle moderne Smart TV, non significa certamente che queste siano prive di problemi.

Molti utenti infatti, hanno lamentato, nel corso del tempo, una lentezza dei loro dispositivi. Una lentezza che riguarda i tempi di risposta e i caricamenti che richiedono tempi di attesa sempre più lunghi.

Questo perché sembra che la produzione di televisori non sia più così redditizia come in passato. Il mercato attuale risente ovviamente della presenza e perenne concorrenza di altri produttori più convenienti, tra cui Xiaomi, Hisense, TCL e altri ancora.

Di conseguenza, le altre aziende cercheranno soluzioni alternative volte a ridurre i tempi e i costi di produzione di determinate aree di produzione, come l’utilizzo di processori meno costosi. Il tutto però senza rischiare di compromettere la qualità visiva dei propri televisori.

Smart TV lenta? Ecco la soluzione !

In ogni caso, proveremo a lasciarvi alcuni consigli utili che potrebbero aiutarvi a rendere la vostra Smart TV più veloce e funzionale come un tempo. Ciò attraverso l’aiuto di uno di questi tre dispositivi.

Ma vediamo di cosa si tratta !

I Dispositivi per Aumentare la Velocità della tua Smart TV sono:

Chromecast .

E’ un dispositivo grazie a cui potrete trasmettere filmati, video, musica e foto direttamente dallo smartphone alla TV . Una soluzione ottima per poter continuare a godere di filmati e altri contenuti in streaming anche in alta qualità;

. E’ un dispositivo grazie a cui potrete trasmettere filmati, video, musica e foto . Una soluzione ottima per poter continuare a godere di filmati e altri contenuti in streaming anche in alta qualità; Stick.

Altro dispositivo compatto che si collega direttamente alla TV attraverso la porta HDMI. Esso, in genere, supporta come sistema operativo Android TV, con cui potrete accedere alle app più diffuse. Nell’acquisto però cercate di scegliere brand famosi, come Amazon. Altrimenti potreste rischiare di comprare un prodotto niente affatto efficiente, che utilizza un processore lento oppure vecchio.

Box TV.

Si tratta di una scatoletta con molte porte HDMI e USB. Spesso utilizza anche il sistema operativo Android TV. Mentre alcune potrebbero invece adottare sistemi operativi “chiusi” che non vi consentono di installare applicazioni. O peggio, di non ricevere aggiornamenti da parte del produttore. Quindi, anche in questo caso, fate particolare attenzione alla vostra scelta.

Un Decoder Smart.

Un dispositivo che contiene un decoder per il digitale terrestre e può essere una soluzione per rendere Smart e compatibile, una vecchia TV, con il nuovo DVB-T2

Un dispositivo che contiene un decoder per il digitale terrestre e può essere una soluzione per rendere Smart e compatibile, una vecchia TV, con il nuovo DVB-T2

In conclusione, rendere la tua Smart Tv più veloce è sicuramente possibile. Ma probabilmente richiederà l’acquisto di un altro dispositivo. Quindi scegli accuratamente quello che soddisfi maggiormente le tue esigenze e Buona Visione !