Blackview Active 10 Pro è il nuovo tablet rugged lanciato sul mercato il 9 dicembre 2024. Dotato di connettività 5G all’avanguardia, un’enorme batteria da 30.000 mAh batteria e una luce da campeggio da 400 lumen, Active 10 Pro è progettato specificamente per gli appassionati di outdoor. Grazie alle tecnologie avanzate impermeabili, antipolvere e antiurto, questo tablet rugged promette un’esperienza più sicura e confortevole per coloro che spingono i limiti delle proprie avventure all’aria aperta.

Il prodotto ha superato il rigoroso standard militare MIL-STD-810H, superando temperature estreme che vanno da -20°C a 60°C. Inoltre, Active 10 Pro vanta funzionalità di impermeabilità e antipolvere IP68 e IP69K, resistendo completamente all’intrusione di polvere e resistendo all’immersione in 1,5 metri di acqua per 30 minuti. Blackview Active 10 Pro è appositamente dotato di una luce da campeggio ultraluminosa da 400 lumen. Offre tre modalità di illuminazione: illuminazione, salvataggio SOS e flash potente. La modalità di illuminazione consente la regolazione su tre diversi livelli di luminosità per adattarsi a vari scenari. La modalità di soccorso SOS emette segnali lampeggianti per un rapido soccorso in caso di emergenza, mentre la modalità flash potente fornisce una luce intensa nei momenti critici per scoraggiare efficacemente potenziali pericoli, garantendo la sicurezza dell’utente.

A protezione del display troviamo Corning® Gorilla® Glass 5, anche se cade da un’altezza di 1,22 metri o viene lanciato da 10 metri, lo schermo rimane intatto. Inoltre, Active 10 Pro è dotato di strumenti pratici come torcia elettrica, bussola, misuratore di decibel e contapassi, migliorando ulteriormente la comodità della vita quotidiana per gli utenti. La batteria è la più grande sul mercato dei tablet, un componente a stato solido quad-core da 30.000 mAh, che offre un sorprendente tempo di standby di 90 giorni, con supporto alla ricarica rapida a 55W (carica completa in 130 minuti).

Blackview Active 10 Pro: le altre specifiche del tablet rugged

Active 10 Pro fa un grande passo avanti con il chipset MediaTek Dimensity 7300 octa-core 5G da 4 nm di punta, che vanta una velocità di clock fino a 2,5 GHz. Questo è abbinato a un’enorme combinazione di memoria RAM da 36 GB e ROM da 512 GB e ulteriormente migliorato dall’innovativa tecnologia Atomic Memory, offrendo un aumento delle prestazioni complessive 2 volte superiore.

Il comparto fotografico è composto da sensori Samsung ad altissima risoluzione da 108 MP e 50 MP, abbinate a una fotocamera per la visione notturna Sony da 20 MP e migliorate dalla Magic Gallery basata sull’intelligenza artificiale. La telecamera per visione notturna a infrarossi Sony® da 20 MP di Active 10 Pro è progettata specificamente per condizioni di scarsa illuminazione, garantendo agli utenti la possibilità di acquisire immagini nitide di notte o in ambienti poco illuminati, consentendo un’osservazione e una fotografia sicure e discrete. Con la funzione Gomma magica, gli utenti possono cancellare facilmente elementi indesiderati come la folla dallo sfondo, godendosi lo scenario da soli. Se il cielo in una foto sembra opaco, la funzione AI Sky può schiarire immediatamente lo sfondo. La funzione Portrait Blur focalizza l’attenzione sul soggetto principale sfocando lo sfondo, mentre la funzione Color Focus può far sì che il soggetto rimanga artisticamente a colori su uno sfondo in bianco e nero, creando un effetto visivo unico.

Active 10 Pro è dotato di doppi altoparlanti stereo PA BOX Harman Kardon®, sintonizzati professionalmente con la tecnologia Harman AudioEFX®. Inoltre, la modalità Smart Sound si adatta automaticamente ai diversi ambienti di utilizzo, garantendo la migliore qualità del suono in ogni situazione. Il display, come anticipato, è da 11 pollici, abbinato a uno stilo e supporta la modalità PC 2.0, trasformando il tablet in uno strumento di lavoro altamente efficiente. Quando gli utenti collegano una tastiera e un mouse Bluetooth e passano alla modalità PC, Active 10 Pro diventa un PC ad alte prestazioni, ricordando che viene fornito con un supporto portatile in lega di alluminio che supporta un angolo regolabile di 180 gradi. Ciò non solo aumenta il comfort durante l’uso, ma aumenta anche la portabilità, rendendolo la scelta perfetta per adattarsi a vari scenari. Il sistema è DokeOS_P 4.0 di quarta generazione, basato su Android 14 nativo, un OS facilmente personalizzabile, e con tante funzionalità che lo contraddistinguono dalla massa.

Oltre ad Active 10 Pro, Blackview ha lanciato anche lo smartwatch per bambini Z20, un mix perfetto di sicurezza, intrattenimento e connettività. Dotato di funzionalità di tracciamento GPS, chiamata e acquisizione di foto, garantisce che i bambini rimangano sempre in contatto con i loro genitori. La batteria da 800 mAh supporta fino a 5 giorni di utilizzo, mentre il display da 1,83 pollici è chiaro e facile da usare. Con il supporto della scheda SIM, l’impermeabilità IP67 e un design versatile per tutti i tipi di attività, è pronto per qualsiasi avventura. La funzione di tracciamento GPS + LBS + Wi-Fi in tempo reale consente ai genitori di tenere traccia della posizione dei propri figli, garantendo la massima tranquillità.

Blackview Active 10 Pro e Z20 sono acquistabili su Aliexpress a prezzi decisamente convenienti: 402 euro e 35,61 euro (quando i listini sarebbero di 850 euro e 121,61 euro).