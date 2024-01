Samsung ha appena confermato che il 17 Gennaio 2024, a San Josè in California, si terrà il Galaxy Unpacked 2024 e seppur non abbiamo avuto conferme, le possibilità che il protagonista dell’evento sia il nuovo modello S24 sono sono quasi al 100%.

Stando al Teaser di Samsung, i nuovi modelli come i prossimi in uscita, saranno super attrezzati sotto l’aspetto Intelligenza Artificiale. Si parla addirittura che l’IA potrebbe essere introdotta anche al livello del chipset oltre che nel software. Tra le molte funzioni dovrebbero essere inclusa la generazione di sfondi basati su IA e la traduzione in tempo reale delle chiamate.

Vediamo le specifiche dei gioielli di Samsung

Da ormai mesi si conosce la varietà di modelli che offrirà Samsung per questa nuova linea di Galaxy. Saranno tre i diversi tipi che proporrà la compagnia asiatica: S24 “base”; S24 Plus e l’S24 Ultra. Mentre i primi due sembrerebbero mostrare delle caratteristiche diverse per quanto riguarda il nostro paese, con l’inserimento di un altro tipo di processore, la versione Ultra dovrebbe essere “universale“. Scopriamo le loro caratteristiche.

La versione base del Galaxy S24 dispone di un display AMOLED 6,2″ FHD+ che raggiunge 120 Hz con 2.500 nit. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, e il cellulare di possiede 8 GB di ram e una batteria da 4.000 mAh.

Successivamente troviamo la versione “Plus” del cellulare di Samsung. Il display diventa AMOLED 6,7″ WQHD+ con le altre caratteristiche che rimangono invariate. Il processore è lo stesso, invece la batteria raggiunge i 4.900 mAh. Questo modello sarà disponibile sia con 8 che con 12 GB di ram.

Infine abbiamo il modello “Ultra” con caratteristiche migliorate. Il display sarà AMOLED LTPO 6,8″ WQHD+ con schermo piatto mentre il processore rimane pressoche lo stesso ma con alcune migliorie che Qualcomm ha riservato per Samsung per la produzione di questo modello. La scelta della ram rimane la stessa con l’opzione 8 oppure 12 GB. La batteria sarà leggermente più potente arrivando a 5000 mAh.