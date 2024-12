Sony Pictures ha condiviso il primo trailer di 28 anni dopo, nuovo capitolo della saga horro fantascientifica lanciata nel 2002 con 28 giorni dopo e proseguita nel 2007 con 28 settimane dopo. La regia è affidata a Danny Boyle, regista del primo capitolo che ha sconvolto gli appassionati. La sceneggiatura, invece, è a cura di Alex Garland che ha partecipato alla scrittura di entrambi i capitoli precedenti.

Come si può intuire dal nome, lo sviluppo della storia segue un andamento temporale progressivo dopo la compara di una misteriosa epidemia. Un virus della rabbia causa mutazioni negli infetti che diventano incontrollabili e famelici, simili a degli zombie.

L’epidemia è diventata globale e ha causato una quarantena forzata dell’intera umanità. Il film è ambientato, come si evince dal titolo, 28 anni dopo glie venti narrati nel primo film. Il mondo è completamente cambiato e, per sopravvivere, i protagonisti di questa storia si sono rifugiati su un’isola collegata alla terraferma esclusivamente da una strada completamente presidiata.

28 anni dopo, terzo capitolo della saga horror-fantascientifica creata da Danny Boyle arriverà nelle sale a giugno del prossimo anno

A causa di varie vicissitudini, un gruppo di ricerca dovrà abbandonare l’isola e tornare sulla terraferma per compiere una missione speciale. Ritornare sul continente dopo tutti questi anni rappresenterà una pericolosa avventura considerando quasi tre decenni di cambiamenti negli infetti e non solo.

Come mostrato su YouTube, la pellicola sarà rilasciata nelle sale a partire dal 19 giugno 2025 e sarà divisa in due parti. Il secondo capitolo, intitolato 28 anni dopo: Il tempio di ossa sarà diretto da Nia DaCosta e la data di uscita verrà comunicata in seguito.

Nel cast troveremo attori del calibro di Jodie Comer, Ralph Fiennes e Aaron Taylor-Johnson. Inoltre, è atteso anche il ritorno di Cillian Murphy, protagonista del primo film, che sarà presente nella pellicola e che avrà un ruolo più centrale nella prosecuzione della trama completa.