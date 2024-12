ChatGPT Canvas ora gratis per tutti: ecco il quarto regalo di OpenAI

Erano state promesse diverse sorprese per il Natale da parte di OpenAI che infatti sta rispettando le aspettative e le promesse. Il colosso che ha dato i Natali a ChatGPT ha scelto di rendere disponibile la versione Canvas per tutti. Esatto, ora è accessibile gratuitamente per tutti gli utenti e permetterà loro, grazie alle sue funzioni, di utilizzare costantemente una piattaforma utile sia per scrivere che per programmare. L’annuncio è arrivato durante il quarto giorno della campagna “12 giorni di regali di OpenAI”.

Un ambiente di lavoro tutto nuovo con ChatGPT Canvas

Canvas offre un modo diverso di interagire con ChatGPT. Non si tratta più solo di scrivere messaggi in una chat, ma di lavorare su un ambiente strutturato, perfetto per progetti più complessi. Una delle novità più interessanti è l’integrazione diretta con GPT-4, che semplifica tutto: non serve più selezionare il modello manualmente. Questo rende il flusso di lavoro più immediato e intuitivo.

Inoltre, gli sviluppatori potranno finalmente eseguire codice Python direttamente in Canvas. ChatGPT non solo aiuta a trovare e correggere eventuali errori, ma suggerisce anche modi per migliorare il codice. È un passo avanti enorme per chi usa l’intelligenza artificiale nel mondo della programmazione.

Funzioni che semplificano la vita

Un’altra novità utile è la copia e incolla avanzata. Ora, quando si inserisce un testo o un pezzo di codice in ChatGPT, viene automaticamente offerta l’opzione di aprirlo in Canvas. Questo rende più semplice gestire lavori lunghi o complessi senza perdere tempo.

Canvas è anche compatibile con i GPT personalizzati, quindi chi ha modelli su misura potrà usarli direttamente in questo nuovo ambiente. La funzione “Mostra modifiche” consente poi di tenere traccia di tutte le revisioni, sia sul testo che sul codice, rendendo più chiaro il processo di lavoro.

Con questo regalo, OpenAI dimostra ancora una volta il suo impegno nel migliorare l’esperienza degli utenti, offrendo strumenti potenti senza costi aggiuntivi. Canvas non è solo un aggiornamento: è una rivoluzione per chi lavora con ChatGPT ogni giorno.