Microsoft continua a puntare sul Nuovo Outlook, sperando che quanti più utenti possibile si convincano spontaneamente ad abbandonare la “versione classica”. Per esempio, ultimamente, si è cercato di migliorarne l’usabilità offline, che risulta essere un qualcosa in cui il vecchio Outlook eccelleva, ma apparentemente molti continuano ad essere restii.

Ecco le novità

L’obiettivo principale di Microsoft è spostare definitivamente gli utenti sulla sua nuova app, prima o poi. A cominciare da quelli di Microsoft 365 Enterprise, che da aprile 2026 passeranno automaticamente alla versione aggiornata, ferma restando l’opzione di downgrade. Di seguito il virgolettato:

“A partire da aprile 2026, gli utenti di Microsoft 365 for Enterprise passeranno dal classico al nuovo Outlook per Windows, con l’opzione di tornare indietro. Questa modifica mira a migliorare l’esperienza utente con funzionalità moderne”.

Il messaggio è stato recapitato su Microsoft 365 Message Center:

“Puntiamo a dare più di 12 mesi di preavviso per aiutare i nostri clienti a prepararsi. Stai ricevendo questo messaggio perché i dati in nostro possesso indicano che uno o più utenti nella tua organizzazione stanno utilizzando licenze Microsoft 365 Enterprise”.

A specificare meglio le novità di questo Outlook è ancora Microsoft, all’interno della stessa comunicazione specifica, andando ancora più nel dettaglio sulla situazione specifica in questione. Il nuovo Outlook, secondo quanto si vocifera, offre agli utenti un’esperienza più moderna con le funzionalità di Copilot, i temi e “un’ondata” di preziose funzionalità per risparmiare tempo come Pinning e Snoozing delle e-mail. Gli utenti sono, inoltre, invitati a fornire feedback premendo l’apposito tasto nella barra multifunzione della Guida, in modo da aiutare Microsoft a “confezionare la migliore esperienza di posta elettronica e calendario”. Un passo avanti davvero significativo per quanto riguarda Outlook. Sono attese delle importanti novità ed Outlook è pronto a ridisegnare anche il proprio formato in favore di uno molto più nuovo, all’avanguardia e e con delle specifiche futuribili ed interessanti.