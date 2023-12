WhatsApp, la più famosa piattaforma di messaggistica istantanea del mondo, continua a far parlare di sé. L’app, secondo le ultime stime, sembra aver aumentato il suo fatturato lordo di oltre il 53%, stiamo parlando di più di 293 milioni di dollari, solo nell’ultimo trimestre.

Ovviamente il successo di WhatsApp non è assolutamente un caso. Ogni giorno, gli sviluppatori della piattaforma si impegnano per soddisfare le esigenze degli utenti online e introdurre nuove funzioni sempre più coinvolgenti, mirate a migliorare, di volta in volta, l’esperienza d’uso generale degli utenti.

Per esempio, basta pensare agli ultimi aggiornamenti dell’app. Tra i più importanti ricordiamo infatti, la nuova funzione che consente agli utenti di collegarsi su due account differenti utilizzando lo stesso dispositivo e i nuovi sistemi di sicurezza basati su passkey.

Ma le novità non sono finite qui.

WhatsApp e la nuova funzione delle chat vocali di gruppo

Preparatevi ad accogliere un nuovo aggiornamento WhatsApp da tempo richiesto e che cambierà totalmente la vostra esperienza delle chat e delle chiamate di gruppo.

La piattaforma ha infatti intenzione di introdurre una nuova funzionalità di chat vocale, simile a quella di Discord, Telegram e altre app di questo genere. L’aggiornamento è progettato per fare in modo che le chiamate di gruppo siano meno disturbanti. Ogni telefonata sarà infatti avviata in modo silenzioso senza alcuno squillo frenetico ed assordante. Basterà toccare sull’apposita icona per poter poter partecipare.

In più, sarà possibile continuare a messaggiare con tutti i membri del gruppo, anche quelli che non partecipano alla chat vocale, pur essendo ancora in chiamata. Potrete disattivare l’audio, riattivarlo, abbandonare la chat di gruppo e così via, tutto con la massima libertà. I gruppi potranno contenere fino ad un massimo di 33 partecipanti, in più, per quanto riguarda la sicurezza e il diritto privacy dei contenuti di ciascuna chiamata, verrà adottato un sistema di sicurezza basato sulla crittografia end-to-end.