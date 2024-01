Google si appresta a rivoluzionare l’esperienza degli utenti con il lancio imminente di Assistant con Bard. Ovvero la sua nuova incarnazione potenziata dall’intelligenza artificiale. Secondo le anticipazioni fornite dall’azienda, questa nuova versione sostituirà completamente l’attuale Assistant sui dispositivi Android supportati. Gli utenti potranno accedere a questa AI in modi familiari, come premendo a lungo il pulsante di accensione o utilizzando il comando vocale “Hey Google”.

Le informazioni emerse dalla decompilazione dell’app Google rivelano che l’azienda intende collocare l’esperienza di Assistant con Bard in modo prominente nella pagina Discover dell’app Google Search. Sarà possibile quindi, passare rapidamente da una normale ricerca a una assistita dall’AI attraverso un nuovo pulsante posizionato sopra il logo. Questo interruttore, simile a un interruttore fisico, potrebbe servire come promemoria temporaneo per chi non ha ancora provato Assistant con Bard.

Google Assistant: Lancio Ufficiale e tante altre novità

Un’ulteriore novità che Google ha intenzione di introdurre, riguarda la finestra popup utilizzata per inviare richieste ad Assistant con Bard. Funzione, già presentata durante l’evento Pixel 8 di Ottobre. Tre pulsanti nella parte inferiore consentiranno di digitare, pronunciare un messaggio o condividere una foto con l’Assistente, offrendo un’esperienza più interattiva e versatile.

In vista del lancio ufficiale, Google Search mostrerà un messaggio mirato ad incoraggiare gli utenti ad aggiornare l’Assistente per accedere alle nuove funzionalità AI di Bard. Questo popup suggerirà modi in cui l’AI può essere utile e offrirà un pulsante “Prova ora”.

Sebbene Google Assistant con Bard sia ancora inaccessibile per il pubblico, le modifiche al design e le anticipazioni indicano che il suo lancio ufficiale è sempre più vicino. Tutto ciò fa pensare ad un futuro molto più intelligente e coinvolgente nell’interazione con la tecnologia.