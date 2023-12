Secondo una recente fuga di notizie, Elon Musk sta pensando seriamente ad una sua possibile scalata in Italia. Già si parla infatti di alcuni contatti in corso tra il noto magnate sudafricano e la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il Ministero delle Imprese.

L’obiettivo finale di questi contatti, sarebbe quello di giungere ad un’ integrazione di Starlink, di proprietà di Musk appunto, con i progetti di diffusione della fibra ottica nel nostro Paese.

A tal proposito, sembra infatti che Musk abbia già avviato trattative con Open Fiber e TIM, che si occupano della gestione della copertura di internet ad alta velocità nelle aree bianche e grigie.

Elon Musk e i primi contatti con Tim e Open Fiber

In poche parole possiamo quindi dire che Elon Musk, mira ad integrare i propri satelliti di Starlink nei progetti di diffusione della fibra ottica e FWA (Fixed Wireless Access). In particolare, nelle zone remote non ancora coperte da questo tipo di infrastrutture tecnologiche.

Ci si domanda però di quale sarà il futuro ruolo di Starlink nel panorama delle telecomunicazioni italiano. Se agirà come un nuovo operatore o come partner tecnologico che miri a garantire copertura nelle aree più remote.

Per il momento non si prevedono impatti negativi, ma si tratta, almeno per il momento, solo di indiscrezioni. Ovvero non è stata fatta alcuna comunicazione ufficiale a proposito, dunque non ci resta che stare a vedere come si evolverà la situazione.

Restate sintonizzati per ulteriori informazioni e dettagli a riguardo.