TIM parte alla grande nel 2024, GRATIS le offerte con 100 e 150 GB

Come volevasi dimostrare, l’ultimo periodo sta diventando sempre più interessante dal punto di vista delle offerte mobili. I gestori infatti vedono spesso gli utenti scappare via in favore di altre realtà che offrono contenuti più vantaggiosi e prezzi più bassi del solito. Lo sa bene TIM, azienda che nel corso degli anni ha continuato ad acquisire nuovi clienti ma anche a perderne tantissimi. Tutto ciò è capitato soprattutto per via dei gestori virtuali e di Iliad, che hanno lanciato offerte dai prezzi molto bassi con cadenza praticamente mensile.

Sono attualmente due le offerte con le quali TIM sta riuscendo a mettere in grande difficoltà le altre aziende. Queste fanno parte di una gamma che tutti conoscono ma che presenta questa volta una novità, ovvero l’offerta Power Iron. Questa, che accompagna la più vetusta Power Supreme Web Easy, garantisce praticamente quasi gli stessi contenuti con un prezzo molto basso.

TIM, le due offerte che distruggono la concorrenza

Partendo dai contenuti che sono all’interno delle promo, si parte dalla prima, la Iron. Al suo interno ci sono messaggi e minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi con 100 giga disponibili per navigare in 4G tutti i mesi. Il prezzo mensile è di 6,99 €.

La seconda offerta costa 7,99 € ma offre qualcosa in più per quanto riguarda i giga, che infatti sono 150. Per quanto riguarda il resto, sono praticamente gli stessi contenuti ad essere disponibili.

In entrambe le offerte c’è un grande regalo, ovvero il primo mese totalmente gratuito. Si comincerà a pagare la somma dell’offerta solo a partire dal secondo mese.