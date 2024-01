HONOR, il marchio tecnologico globale, ha svelato oggi i suoi ultimi gioielli: l’HONOR X7b e l’HONOR X8b, due nuovi smartphone che promettono un’esperienza utente eccellente. Dotato di una potente batteria da 6.000mAh, l’HONOR X7b è stato insignito del prestigioso riconoscimento DXOMARK Battery Gold Label, garantendo un utilizzo fino a 3 giorni con una singola ricarica. Con 108MP nella fotocamera principale, il dispositivo offre scatti luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Tecnologia alla portata di tutti

L’HONOR X7b sfoggia un display HONOR FullView da 6,8 pollici, offrendo una risoluzione FHD+ e una profondità di 16,7 milioni di colori. Il comfort visivo è una priorità, evidenziato dal Circadian Night Display e dal Dynamic Dimming, mentre la certificazione TÜV Rheinland assicura basse emissioni di luce blu per sessioni di visualizzazione prolungate senza affaticamento degli occhi.

Con memoria da 256GB e la tecnologia esclusiva HONOR RAM Turbo (8GB+8GB), l’HONOR X7b promette uno spazio di archiviazione ampio e un’esperienza utente fluida. L’HONOR X8b, d’altro canto, offre un sistema di tripla fotocamera da 108 MP e una fotocamera frontale da 50 MP. Il moderno display AMOLED Bright da 6,7 pollici assicura un’esperienza visiva superiore, mentre il design ultra-sottile e leggero lo rende comodo e pratico.

La batteria da 4500mAh dell’HONOR X8b, combinata con la tecnologia di ricarica rapida HONOR SuperCharge da 35W, garantisce un dispositivo sempre pronto all’uso. Con HONOR MagicOS 7.2 basato su Android 13, l’esperienza utente è arricchita da funzionalità intelligenti come il Personal Knowledge Center e la commutazione tra finestre multiple.

HONOR esplora l’innovazione

HONOR X7b è disponibile in Emerald Green e Midnight Black a 229,90€, mentre HONOR X8b, disponibile in Glamorous Green e Midnight Black, ha un prezzo di 269,90€. Entrambi possono essere acquistati in Italia sul sito ufficiale hihonor e presso i principali rivenditori online e offline, portando innovazione e prestazioni avanzate a un pubblico sempre più esigente. Con l’impegno costante verso la ricerca e lo sviluppo, HONOR continua a plasmare il futuro della tecnologia, consentendo alle persone di tutto il mondo di superare i propri limiti e di fare di più con i propri dispositivi intelligenti.