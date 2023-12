Da quando Ubisoft ha annunciato il nuovissimo Prince of Persia: The Lost Crown c’è stato grande entusiasmo negli appassionati della saga. I fan non vedevano l’ora di poter vestire nuovamente i panni del Principe di Persia e tornare ad immergersi tra le sabbie dorate per sconfiggere temibili nemici.

La campagna pubblicitaria di Ubisoft è cominciata e il debutto del titolo è fissato per il 18 gennaio 2024. In attesa di poter scoprire tutti i segreti del nuovo Prince of Persia: The Lost Crown, possiamo goderci un interessante filmato di gameplay.

Come mostrato su YouTube dal team di GameInformer, possiamo ammirare i primi 20 minuti di gioco. Si tratta di sequenze tratte dalle fasi iniziali che quindi non spoilerano nulla di importante sulla storia e sulla trama.

Prince of Persia: The Lost Crown si mostra in tutta la sua bellezza grazie ai primi venti minuti di gameplay pubblicati su YouTube

Il filmato mostra il protagonista cimentarsi in una avventura a scorrimento orizzontale. Questo approccio molto interessante è affiancato da un gameplay dall’alto livello di sfida dove bisognerà valutare al meglio ogni nemico per non farsi sorprendere.

Prince of Persia: The Lost Crown arriverà su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Tutti gli utenti che effettueranno il pre-ordine attraverso la piattaforma Ubisoft potranno contare su un premio esclusivo, il costume Spirito Guerriero.

Sarà anche disponibile una versione Deluxe Edition che permetterà di avere accesso a contenuti esclusivi. Tra questi spiccano la guida digitale oltre a risorse da utilizzare in-game come l’amuleto Prosperity Bird, un supporto utile per rivelare i tesori nascosti, e il costume Immortale per Sargon.