Il 2024 si apre con l’arrivo di un nuovo smartphone in casa Honor. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto produttore tech ha presentato in veste ufficiale per il mercato cinese un nuovo smartphone di fascia alta, ovvero il nuovo Honor X50 GT. Quest’ultimo si presenta con una scheda tecnica davvero al top. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Honor annuncia per il mercato cinese il nuovo Honor X50 GT

Honor X50 GT è il nuovo smartphone di punta del produttore tech ed è stato da poco presentato ufficialmente per il mercato cinese. Come già accennato in apertura, questo dispositivo presenta una scheda tecnica notevole. Tra le caratteristiche, spicca ad esempio la disponibilità fino a ben 16 GB di memoria RAM e sono inoltre disponibili diversi altri tagli di memoria con fino ad addirittura 1 TB di storage interno.

A muovere il tutto, poi, troviamo sotto alla scocca il potente soc Snapdragon 8+ Gen 1. La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.78 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Sul retro è poi presente un design iconico, con un’ampia zona circolare dove trovano posto due sensori fotografici da 108 MP e 2 MP. La batteria presente a bordo ha poi una capienza di 5800 mah e supporta la ricarica rapida da 35W. Il sistema operativo è invece Android 13.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo top di gamma Honor X50 GT è già disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo iniziale di circa 250 euro al cambio attuale.