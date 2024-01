Se state cercando un paio di ottime cuffie Bluetooth ed avete abbastanza soldi da spendere per acquistarne un paio di alta qualità, abbiamo la soluzione che fa per voi.

Stiamo parlando delle cuffie LG TONE Free T90S. Scopriamo insieme maggiori dettagli sul prodotto.

LG TONE Free T90S ad un ottimo prezzo su Amazon

Auricolari Bluetooth wireless con audio Dolby Atmos e Dolby Head Tracking per un suono spaziale; cancellazione attiva del rumore (ANC) per ridurre i rumori ambientali fastidiosi; modalità Ambient per sentire ciò che ti circonda. La tecnologia UVnano+ igienizza gli auricolari con i raggi ultravioletti quando li riponi nella custodia; illuminazione interna della custodia Mood Lighting; resistente agli schizzi d’acqua (IPX4).

Batteria con fino a 9 ore di autonomia e fino a 36 ore utilizzando la custodia di ricarica (senza ANC); tempo di ricarica inferiore a 1 ora. Auricolari progettati per Intel Evo, inclusi i laptop selezionati che si qualificano anche come accessori per la piattaforma Intel vPro.

Connettività: Bluetooth 5.2 con BLE, USB Type-C; grazie al Multi-Point puoi tenere collegati 2 dispositivi simultaneamente, mentre con il Multi-Pairing puoi associarne fino a 5. Il prezzo a questo link è di 205.49 euro.