Con l’arrivo del 2024, una notizia non gradita colpirà gli utenti Android di WhatsApp: il backup delle chat su Google Drive non sarà più illimitato. Questa modifica, già presente nella versione beta di WhatsApp, si tradurrà in una notifica 30 giorni prima che la nuova politica entri in vigore. Non sappiamo ancora quando questo accadrà, ma di sicuro ci saranno un bel po’ di reazioni negative da parte di un vasto numero di utenti.

WhatsApp: Come cambierà la gestione dei backup

Come appunto detto, nel corso del 2024, gli utenti Android di WhatsApp dovranno fare i conti con una limitazione al backup delle loro chat su Google Drive. L’anticipazione di questa modifica, tramite la versione beta, indica che l’implementazione ufficiale potrebbe avvenire entro i primi mesi del nuovo anno. Questo cambiamento avrà un impatto diretto sullo spazio disponibile su Google Drive. Specialmente se consideriamo il fatto che gli utenti già condividono il loro spazio gratuito sul Drive con altre app, quali Gmail e Foto.

La notifica in arrivo chiederà agli utenti di valutare alcune opzioni. Decidere quindi se fare pulizia dei dati meno importanti o prendere in considerazione l’upgrade dello spazio di archiviazione attraverso un abbonamento a pagamento. Scelta che sarebbe consigliata soprattutto se consideriamo che i backup di WhatsApp spesso richiedono un considerevole quantitativo di spazio. Ovviamente si parla di una questione di comodità. Nulla però vieta di fare, di tanto in tanto, un po’ di pulizia di dati poco importanti per poter continuare ad accedere senza problemi alla versione gratuita di Google Drive.