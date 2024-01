L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, la piattaforma di proprietà Meta infatti vanta un bacino agli utenti assoluto conquistato grazie ai propri aggiornamenti e alle proprie funzionalità sempre al passo coi tempi in grado di soddisfare le esigenze di tutta la community.

Tutto ciò in merito ovviamente del team di sviluppo che si occupa di mantenere l’applicazione sempre aggiornata e farcita di tutte le funzionalità più accattivanti e necessarie ad un uso corretto e sicuro, particolare occhio viene rivolto ovviamente alla privacy degli utenti che deve essere tutelato il più possibile con funzionalità apposite da poter poter sfruttare.

Come non risultare online

Se siete degli utenti molto attenti alla vostra privacy e volete evitare che qualcuno monitori ciò che fate su WhatsApp e dunque volete eliminare il vostro stato di attività la procedura da seguire è molto semplice per non risultare più online a tempo indeterminato, vi basterà andare nelle impostazioni, selezionare la voce privacy e dopodiché nel nuovo menu che apparirà selezionare la voce ultimo accesso e online facendo tap su nessuno, in tal modo nessuno dei vostri contatti e nessuno utente all’interno dei gruppi condivisi potrà verificare il vostro stato di attività.

Se dunque siete stanchi che le persone possano osservare il vostro stato di attività su WhatsApp ecco come fare per restare quanto più possibile anonimi e incontrollabili, ovviamente serve specificare che una volta rimosso completamente il vostro stato anche voi non potrete visualizzare quello dei vostri contatti salvati.