Very Mobile: ecco l’attivazione delle SIM via SPID

Al giorno d’oggi per poter attivare una nuova Sim telefonica è necessario mettersi in contatto con un operatore o con un punto vendita designato e poi inviare una serie di documenti documenti necessari appunto intestare la Sim e dunque procedere all’attivazione che di solito richiede all’incirca 24 ore.

Questo processo però a quanto pare sta per andare incontro a uno snellimento e ad un aggiornamento che forse erano decisamente necessari, tutti gli operatori infatti sembrano intenzionati ad adottare spid come metodo di autenticazione forte per poter poi attivare delle Sim in tutta sicurezza senza dover rinviare documenti di nessun tipo e dunque snellendo le tempistiche burocratiche.

Very mobile la prima

Ebbene sembra proprio che veri mobile abbia deciso di passare i fatti, adesso infatti sul suo sito Internet è possibile acquistare una Sim o una eSim e scegliere come metodo di attivazione per l’appunto spid, in tal modo vi basterà semplicemente effettuare l’accesso con le vostre credenziali di autenticazione forte per poter attivare la Sim che nel caso di quella fisica vi verrà spedita a casa e in caso di quella digitale invece non sarà necessario e potrete utilizzarla fin da subito sul vostro smartphone.

Si tratta di una novità decisamente importante dal momento che non solo snellisce l’iter per attivare una nuova Sim ma lo stesso tempo ne aumenta la sicurezza dal momento che riduce fortemente il rischio di Sim swap, una tipologia di truffa che sta colpendo macchia d’olio tutti gli utenti, se dunque volete attivare una nuova Sim prendete in considerazione questa nuova possibilità.