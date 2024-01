WhatsApp annuncia la fine del supporto per alcuni smartphone Android e iOS

WhatsApp ha di recente dichiarato la cessazione del supporto per una serie di dispositivi Android e iOS. Cosa che diventerà effettiva a partire dal 24 Ottobre. Questa decisione implicherà non pochi problemi per tutti i possessori di smartphone con sistema operativo Android precedente alla versione 5.0 e iPhone con iOS precedente alla versione 12. Essi, infatti, dovranno cercare alternative più recenti per continuare a utilizzare la popolare app di messaggistica istantanea.

Il motivo di questa scelta? Cercare di garantire un livello di sicurezza adeguato e di mantenere un’esperienza utente della piattaforma sempre ottimale.

WhatsApp: Dettagli sui dispositivi interessati e requisiti di aggiornamento

La lista di dispositivi che dovranno fare fronte a questa recente novità di WhatsApp, comprende, tra gli altri, il Samsung Galaxy S4 e il Galaxy Note 3. Poiché non possono eseguire gli aggiornamenti necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza dell’app. Di conseguenza, i proprietari di tali dispositivi saranno costretti a passare a modelli più recenti per continuare a beneficiare degli aggiornamenti, delle funzionalità e delle patch di sicurezza offerti dalla piattaforma.

La decisione di WhatsApp di interrompere il supporto riguarda specificamente gli smartphone Android con versioni precedenti ad Android 5.0 e gli iPhone con iOS precedente a iOS 12. Questa mossa si allinea con la pratica regolare di WhatsApp di esaminare e interrompere il supporto per sistemi operativi meno recenti.

Gli utenti possono verificare la versione del sistema operativo nelle impostazioni del telefono per determinare se il loro dispositivo sarà incluso nella modifica. Nel frattempo, la piattaforma continua a supportare:

Android 5.1 e le versioni successive;

con iOS 12 e versioni successive; Telefoni con KaiOS 2.5.0 e versioni successive, tra cui JioPhone e JioPhone 2.