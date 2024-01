Vodafone apre il 2024 con OFFERTE bomba che battono Iliad

Vodafone sta mettendo in netta difficoltà tantissimi gestori con le sue offerte, con la smania di tornare in cima alla classifica. Molto probabilmente il provider anglosassone ci riuscirà, siccome ha trovato la quadra con due offerte del passato ma rimodulate con prezzi nuovi.

Le Silver sono tornate e stupiscono per via dei contenuti. Chiaramente le due promo non sono destinate a tutti.

Vodafone vuole dominare e lo fa con due offerte molto simili ma diverse tra loro

Partendo con la prima offerta, quella che costa meno, gli utenti possono già avere tutto in quantità ragguardevoli. La prima Silver consente ogni mese di fare affidamento su minuti illimitati verso ogni numerazione mobile e fissa, messaggi senza limiti verso chiunque e 100 giga per navigare sul web servendosi della rete 4G. Il prezzo mensile è di 7,99 € per chi riesce a sottoscrivere l’offerta, senza garantire il 5G.

La seconda offerta, molto simile a questa appena descritta, si distingue chiaramente per due aspetti: il prezzo e Internet. Partendo dai minuti, anche in questo caso sono illimitati verso tutti i gestori e tutte le numerazioni, stessa cosa per gli SMS. Passando ai giga, ce ne sono ben 150 in rete 4G, il tutto per un prezzo di 9,99 € al mese.

Bisogna precisare innanzitutto che questa promozione mobile è destinata solo ed esclusivamente ad alcuni utenti. Chi proviene da Iliad o da un qualsiasi gestore virtuale potrà infatti approfittare sottoscrivendone una.

C’è poi un altro regalo, ovvero quello che conferisce 50 giga in più ogni mese a chi sceglie di pagare con il sistema automatico SmartPay.