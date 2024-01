Lancia Ypsilon 2024: Un’anteprima esclusiva

Le prime immagini spia della Lancia Ypsilon 2024, prodotta a Saragozza, Spagna, stuzzicano l’interesse degli appassionati. Le foto presenti online già da alcuni giorni, svelano dettagli unici e promettenti a meno di un mese dal suo lancio ufficiale previsto per il mese di Febbraio.

Ma vediamo quali sono le principali e nuove caratteristiche che saltano subito all’occhio

Lancia Ypsilon 2024: dettagli estetici e caratteristiche tecniche

Le fotografie rubate confermano il design distintivo della nuova Lancia Ypsilon. Essa è caratterizzata da gruppi ottici anteriori articolati su due livelli e una striscia cromata superiore che integra le luci diurne.

La zona centrale del paraurti ospita quattro elementi rettangolari, suscitando subito un’ enorme curiosità per quanto riguarda la loro funzione. Nel retro, i fari tondi con grafica a forma di Ypsilon e un paraurti massiccio in nero lucido conferiscono un tocco di modernità ed eleganza. Tutto ciò contribuisce a creare uno stile raffinato e decisamente accattivante.

In termini di specifiche tecniche, la Ypsilon 2024, assemblata in Spagna, sarà disponibile sia in versione completamente elettrica che come mild hybrid a benzina.

La versione elettrica promette una batteria da 54 kWh , un motore da 156 CV e un’autonomia di circa 400 km .

promette una da , un motore da e un’autonomia di circa . La Variante mild hybrid, invece, dovrebbe adottare il noto motore 1.2 turbo benzina da 100 CV, già apprezzato su modelli come la Fiat 500 e la Jeep Renegade.

L’interesse si fa sempre più forte soprattutto se si pensa alle prospettive future. Infatti, già si discute sulla possibile introduzione nel 2025 della versione HF Integrale. Quest’ ultimo modello infatti, sembra che si evolverà nelle dimensioni. Prevedendo un allungamento fino ai 4 metri.

Insomma il countdown per la presentazione ufficiale è già iniziato e noi non vediamo l’ora di assistere al risultato finale.