Ogni mese il colosso giapponese Sony aggiorna il suo catalogo di videogiochi per tutti i suoi abbonati ai vari servizi in abbonamento, tra cui PlayStation Plus Extra e Premium. Tuttavia, oltre ai nuovi titoli, l’azienda si vede costretta ogni mese a far uscire dal catalogo diversi videogiochi per far spazio a quelli nuovi. Per la fine di questo mese, in particolare, sembra che abbandoneranno il catalogo addirittura 35 videogiochi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Plus Extra e Premium, 35 videogiochi lasceranno presto il catalogo

Nel corso dei prossimi giorni il catalogo di videogiochi per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium si ridurrà notevolmente. Come già accennato in apertura, infatti, per la fine del mese l’azienda ha intenzione i rimuovere dal catalogo ben 35 videogiochi. Questo è dovuto sicuramente al fatto che l’azienda ne introdurrà a breve di nuovi.

Nello specifico, Sony rimuoverà questi video dal catalogo messo a disposizione agli abbonati a partire dal prossimo 21 maggio 2024. Tra questi, saranno compresi anche diversi videogiochi appartenenti alla saga di Final Fantasy, come ad esempio Final Fantasy 7. Ecco i nomi dei viodegiochi che abbandoneranno presto il catalogo.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium – ecco i videogiochi che lasceranno a breve il catalogo

• Abzu

• Teardown

• ADR1FT

• How to Survive 2

• The Artful Escape

• Ashen

• Last Stop

• I Am Dead

• Absolver: Downfall

• My Friend Pedro

• The Messenger

• Jotun: Valhalla Edition

• Sundered Eldritch Edition

• World of Final Fantasy

• This is the Police

• This is the Police 2

• Elex

• Monster Ham Steel Titans 2

• MINIT

• Observation

• Final Fantasy 15 Royal Edition

• Final Fantasy 7

• Final Fantasy 8 Remastered

• Final Fantasy 9

• Final Fantasy X | X-2

• Final Fantasy 12 The Zodiac Age

• Mx vs ATV Legends

• Elex 2

• Wreckfess

• Darksiders Warmastered Edition

• Darksiders 2

• Darksiders 3

• Darksiders Genesis

• Kingdoms of Amalaur Re-Reckoning

• Horizon Zero Dawn Complete Edition

Ricordiamo comunque che Sony aggiungerà a breve sul catalogo altrettanti super videogiochi.