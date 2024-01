Negli ultimi giorni si è parlato di alcuni rumors che sembrano fornire anticipazioni sui prezzi dei prossimi Samsung Galaxy S24, attesi per metà Gennaio in Europa. Secondo una fuga di notizie, che pare provenire direttamente dalla Corea, è possibile che vi sia un lieve calo dei costi per quanto riguarda i modelli base. Invece, si parla di una sostanziale parità di prezzo per l’S24 Ultra, rispetto al suo predecessore.

Secondo le indiscrezioni, i Galaxy S24 e S24+ potrebbero costare circa 50 euro in meno rispetto ai corrispondenti S23. Mentre l’S24 Ultra manterrebbe un prezzo invariato.

Galaxy S24 Ultra, Plus e Base: Cosa dovremmo aspettarci

Secondo il rumor, i prezzi europei per i Galaxy S24 potrebbero essere:

– Galaxy S24: 899 euro (128 GB) e 959 euro (256 GB)

– Galaxy S24+: 1.149 euro (256 GB) e 1.269 euro (512 GB)

– Galaxy S24 Ultra: 1.449 euro (256 GB), 1.569 euro (512 GB) e 1.809 euro (1 TB).

Si sottolinea che questi prezzi, genericamente indicati come “europei“, potrebbero variare per l’Italia, nota per la sua tassazione più elevata. Per confronto, i prezzi italiani degli S23, dovrebberó così partire da 979 euro, 1.229 euro e 1.479 euro per i modelli corrispondenti. Ad ogni modo, resta da confermare ufficialmente l’andamento dei prezzi. Di conseguenza non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale durante la presentazione dei nuovi S24.

Per il momento queste sono tutte le informazioni che abbiamo a riguardo. Non ci resta che attendere oltre per maggiori dettagli. Restate sempre connessi per ulteriori novità sui nuovi smartphone Samsung e molto altro ancora. Sempre su TecnoAndroid!

E voi cosa ne pensate di tutto ciò?