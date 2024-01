Fastweb ha annunciato un nuovo adattamento delle tariffe per alcune offerte di rete fissa, il tutto a partire dal 1° Febbraio 2024. Questa modifica unilaterale comporterà un aumento mensile dei prezzi degli abbonamenti. Con variazioni tra 0,04 e i 4,49 euro a seconda dell’offerta attiva sul proprio numero.

Ad ogni modo, i clienti che saranno coinvolti, riceveranno comunicazioni personalizzate attraverso la fatturazione e attraverso l’app MyFastweb dal 1° Gennaio 2024. L’operatore sostiene che tali modifiche sono necessarie per garantire un servizio di alta qualità e affrontare i crescenti costi di energia e materie prime con cui si trova a fare fronte.

La Giustificazione di Fastweb e le offerte coinvolte

Fastweb, nel comunicato ufficiale, ha sottolineato l’impegno a offrire un servizio all’avanguardia e sostenibile. L’operatore ha ribadito, come abbiamo già detto, che l’aumento dei costi di energia e materie prime, fuori dal loro controllo, ha reso essenziale questo adeguamento tariffario. Le offerte coinvolte includono Fastweb Casa, NeXXt Casa, Internet + Telefono, e altre ancora che verranno poi svelate man mano.

Di fronte a questa fastidiosa situazione l’ operatore ha annunciato che cercherà comunque di mantenere l’equilibrio tra innovazione, sostenibilità e aspettative dei clienti. Anche se tali modifiche potrebbero generare reazioni non troppo positive da parte degli utenti. La notizia di un aumento tariffario del resto non viene mai accolto con entusiasmo e Fastweb potrebbe ritrovarsi a perdere numerosi clienti. Sembra però che si tratti di un rischio che l’operatore sia disposto a prendere, considerata la recente e preoccupante situazione economica del nostro paese.

Restate connessi per essere sempre informati sulle ultime novità del momento.