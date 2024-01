Rabona Mobile, l’operatore virtuale, ha ufficialmente dichiarato il lancio di servizi di comunicazione internazionale sotto il marchio Rabona Connect a partire dal 2 gennaio 2024. Questa iniziativa include l’introduzione di offerte eSIM e pacchetti di connessione globale.

I servizi di comunicazione offriranno vari pacchetti per soddisfare diverse esigenze di dati:

Base 1 Giga per una durata di 7 giorni a 4 euro;

per una durata di 7 giorni a 4 euro; Standard 3 Giga per 30 giorni a 9,50 euro;

per 30 giorni a 9,50 euro; Premium 5 Giga sempre per 30 giorni a 14 euro;

sempre per 30 giorni a 14 euro; Performance 10 Giga anche qui 30 giorni a 23,50 euro;

anche qui 30 giorni a 23,50 euro; TOP Performance 20 Giga per 30 giorni ma a 32,50 euro.

I dettagli su Rabona Connect

In mezzo a questa sviluppo positivo, gli utenti di Rabona Mobile hanno affrontato significative interruzioni durante il 2023. Problemi come il graduale rifiuto di inviare messaggi di testo, utilizzare connessioni dati e effettuare chiamate sono sorti a causa di una disputa tra Vodafone e Plintron, con Vodafone come fornitore di rete e Plintron come aggregatore per l’operatore virtuale.

Come soluzione temporanea, gli utenti sono tuttora limitati nella gestione di telefonate e messaggi. Per coloro che ancora possiedono SIM di Rabona Mobile, considerare il passaggio a un altro gestore diventa una necessità in attesa della risoluzione della disputa in corso. Mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle questioni legali, è però importante evidenziare i dettagli completi riguardanti il lancio di Rabona Connect. L’introduzione di questi servizi di comunicazione globali rappresenta una mossa significativa per l’operatore, plasmando potenzialmente il panorama delle telecomunicazioni in Italia e portando forse ad un’attesa rinascita.

A partire dalla data menzionata poco prima, gli utenti potranno accedere ai servizi di Rabona Connect, consentendo l’installazione di eSIM globali che offrono connettività in oltre 200 Paesi. Questo può essere attivato attraverso pacchetti specifici su dispositivi che supportano l’uso di SIM virtuali. La dichiarazione ufficiale di Rabona conferma l’inizio delle vendite all’inizio di gennaio, promettendo informazioni più dettagliate nei prossimi giorni. Per coloro che viaggiano frequentemente e necessitano di una eSIM globale, Rabona Connect potrebbe emergere come un’alternativa interessante.

Sebbene la situazione sembri tornare gradualmente alla normalità, ricordiamo che Rabona Mobile si trova ancora in uno stallo legale, in attesa del verdetto finale dal Tribunale di Milano riguardo a una causa intentata contro i suoi ex partner, Vodafone e Plintron, ritenuti responsabili dei principali inconvenienti.