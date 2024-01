Serie tv e Film: le novità da non perdere su Netflix a Gennaio

Il 2024 per chi possiede un abbonamento Netflix si prospetta entusiasmante sin dai primi giorni. Al suo già ricco catalogo, hanno aggiunto nuovi titoli in programma con qualche volto che attendevamo di rivedere e altri nuovi che ci vogliono raccontare la loro emozionante storia. Tra serie Tv, film e documentari, non saprete più a cosa stare dietro. Intanto, vi segnaliamo qualche titolo che potrebbe interessarvi. Prendete carta e penna e segnateli nella vostra lista infinita.

I nuovi contenuti Netflix di Gennaio 2024

Come anticipato, il nostro obiettivo è quello di guidarvi nel catalogo Netflix di gennaio, per iniziare l’anno con il botto. I titoli elencati variano di stile e di tipologia, un mix perfetto con tutti i gusti possibili.

Bitconned: La Truffa di una Criptovaluta

Ray Trapani, un aspirante criminale, approfitta del boom delle criptovalute nel 2017 per orchestrare una truffa con Centra Tech. Attraverso falsi profili, il sostegno di celebrità e la sete di arricchirsi velocemente, il documentario rivela gli alti e bassi di questa truffa di vasta portata nell’era delle criptovalute. Il documentario vi aspetta su Netflix dalla prima settimana di gennaio.

Un Inganno di Troppo – Miniserie

In “Fool Me Once”, Maya Stern cerca di superare l’omicidio del marito, solo per trovarlo in casa tramite un baby monitor. Le indagini sul delitto portano a rivelazioni scioccanti e segreti sepolti, coinvolgendo una rete intricata di personaggi. Una storia avvincente che vi terrà attaccati allo schermo.

“Sei Ciò che Mangi: Gemelli a Confronto”

Gemelli monozigoti partecipano a un esperimento scientifico, cambiando dieta e stile di vita per otto settimane. L’esperimento esplora l’impatto di alcuni alimenti sull’organismo, offrendo uno sguardo unico sulla relazione tra dieta e salute. Dal primo gennaio su Netflix.

La Società della Neve (Film)

Basato su una storia vera, il film racconta la lotta per la sopravvivenza di sopravvissuti a un incidente aereo nelle Ande nel 1972. Costretti a compiere azioni estreme per restare in vita, la storia offre uno sguardo crudo sulla resilienza umana (appuntamento su Netflix al 4 gennaio).

The Brothers Sun

Quando il capo di una potente triade taiwanese viene ucciso, il figlio maggiore, Charles “Chairleg” Sun, si impegna a proteggere la famiglia. La serie è un mix di azione, commedia e drammi familiari, guidando gli spettatori attraverso un mondo di intrighi e pericoli.

The Trust: Riuscirai a Fidarti?

Undici sconosciuti devono decidere come dividere equamente 250.000 dollari. L’avidità e la diffidenza minacciano di distruggere le relazioni mentre cercano di bilanciare l’opportunità di vincere individualmente e la forza del gruppo. Netflix dimostra così la sua varietà e l’interesse verso i reality.

L’Amore è Cieco: Svezia

La versione svedese di “L’Amore è Cieco” segue single che scelgono di sposarsi senza mai aver visto il partner. La serie esplora se l’aspetto esteriore influenzi l’amore vero.

Skam Italia – Stagione 6

La popolare serie italiana ritorna con una nuova stagione, centrata sulle vicende di Asia, una ragazza dal carattere forte e determinato.

Queste sono solo alcune delle novità in arrivo su Netflix a gennaio 2024. La piattaforma continua a offrire una varietà di contenuti per tutti i gusti, dall’azione al mistero, passando per la commedia e il dramma.