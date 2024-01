Very Mobile è un operatore virtuale nel settore delle telecomunicazioni in Italia, che offre una vasta gamma di piani tariffari attraenti per utenti che desiderano cambiare operatore mantenendo o cambiando il proprio numero. Con offerte che includono fino a 270 GB di traffico dati, Very Mobile si posiziona come una scelta interessante per chi cerca una connessione affidabile e tariffe convenienti.

Come passare a Very Mobile

Le offerte di gennaio 2024 presentano diverse opzioni, adatte a diverse esigenze. Per esempio, l’offerta Very 5,99 è dedicata ai clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali selezionati, offrendo minuti/SMS illimitati e 120GB a soli €5,99 al mese, con SIM, attivazione e spedizione gratuite. Ci sono anche offerte come Very 6,99 e Very 7,99, entrambe con minuti/SMS illimitati e varie quantità di dati internet a prezzi competitivi.

Per chi è interessato a passare a Very Mobile, il processo online è semplice. Dopo aver scelto l’offerta desiderata sul sito verymobile.it/offerte, è necessario preparare un documento di identità valido e il codice fiscale. Durante l’acquisto, vengono richieste informazioni come un indirizzo email per la conferma dell’acquisto e un numero mobile per contatti di assistenza. La procedura di acquisto online prevede anche l’utilizzo di una carta di credito, debito o prepagata, o un conto PayPal.

La consegna della SIM avviene generalmente entro 5 giorni lavorativi, senza la necessità di presenza per la consegna. L’attivazione della SIM è un processo semplice che coinvolge il download dell’app Very da verymobile.it/app e la video-identificazione. In caso di portabilità del numero, il processo viene completato entro 3 giorni lavorativi.

Per coloro che preferiscono procedere in negozio, Very Mobile offre anche questa opzione. È possibile trovare il punto vendita più vicino sul sito di Very Mobile e recarsi in un negozio Very o in un Very Point per ottenere una nuova SIM già attiva in pochi minuti. Anche in questo caso, la SIM viene consegnata direttamente a casa senza necessità di presenza per la consegna.

Ulteriori dettagli relativi al passaggio

La copertura della rete Very Mobile può essere verificata facilmente sul sito ufficiale, utilizzando la mappa interattiva. Very Mobile si basa sulla rete WindTre, offrendo una copertura del 99,7% della popolazione italiana con velocità di navigazione di 30 Mbps sia in download che in upload. È importante notare che al momento Very Mobile non dispone ancora della rete 5G.

Per chi desidera passare a Very con l’acquisto di un nuovo smartphone, le offerte di gennaio 2024 includono opzioni interessanti per utenti che hanno bisogno di pacchetti più ricchi, con fino a 270 GB di traffico. Inoltre, Very Mobile ha una partnership con Refurbed per offrire smartphone ricondizionati ai clienti, con una cover eco-friendly in omaggio.

Il processo di passaggio a Very Mobile con una SIM fisica può richiedere fino a 3 giorni lavorativi. Mentre la consegna della SIM avviene entro 5 giorni. Nel caso di eSIM, l’attivazione è pressoché istantanea. Il trasferimento del credito residuo, in caso di portabilità del numero, richiede circa 5 giorni. L’operazione può comportare un costo, generalmente intorno a 1-2€, a seconda dell’operatore di provenienza.