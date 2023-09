Oppo A58 è il nuovo smartphone di fascia media, ultimo membro della Serie A, dotato di un ampio display Sunlight da 6,72 pollici con risoluzione FHD+, capace di offrire una esperienza coinvolgente in ogni location, grazie alla luminosità massima di 680 nit. La risoluzione di 2400 x 1080 pixel lo rende molto multimediale, come anche il supporto al 100% della gamma DCI-PC3.

Ciò che lo contraddistingue è comunque un design scintillante, grazie alle due colorazioni Glowing Black e Dazzling Green, capaci di offrire piacevoli sensazioni al tatto, con texture simili alla seta. La scocca posteriore è leggermente cura (2.8D), dotata comunque di un peso nella media, se considerate che raggiunge 192 grammi, ed uno spessore che non supera i 7,99 millimetri.

La multimedialità è estesa grazie alla presenza di due altoparlanti fisici, la cui potenza è stata incrementata del 40% rispetto alla generazione precedente, per offrire effetti surround immersivi, ed integrando la funzione Ultra Volume per un incremento del 300% dello stesso (se collegati gli auricolari si arriva al 200%). Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 megapixel, affiancato da una camera da 2 megapixel per i ritratti, ed una anteriore da 8 megapixel.

Oppo A58, altre specifiche e prezzo

Sotto il cofano trova posto un processore MediaTek Helio G85, affiancato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), il sistema operativo Android 13 con interfaccia grafica ColorOS 13.1, ed un consumo energetico complessivamente ridotto. La batteria è difatti un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W (si carica del 100% in soli 75 minuti), presentando ad ogni modo certificazione IP54 per la resistenza a schizzi d’acqua.

Oppo A58 può essere acquistato sul sito ufficiale e presso i principali rivenditori al prezzo di 249,99 euro, nella variante 6/128GB e colorazioni Dazzling Green/Glowing Black.