Su Amazon avete tra le mani un’occasione davvero più unica che rara, potete acquistare uno dei migliori tablet in circolazione, quale è appunto l’Apple iPad Air, ad uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti sul territorio italiano.

Il risparmio è assolutamente di casa, anche nel momento in cui volete accedere ad un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza. Spendere poco per mettere le mani su Apple iPad Air è davvero possibile con Amazon, il modello in promozione è del 2022, con 64GB di memoria interna, così da rendere più facile e semplice l’installazione di applicazioni di vario genere.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete offerte Amazon e splendidi codici sconto gratis in esclusiva.

Apple iPad Air: il tablet costa davvero poco

La quinta generazione di uno dei tablet più apprezzati ed amati dal pubblico di tutto il mondo, viene oggi scontata di circa 90 euro rispetto al valore originario di listino di 789 euro (riduzione corrispondente a circa l’11%), così da riuscire a spendere solamente 699 euro per il suo acquisto definitivo.

Compralo su Amazon

Essendo a tutti gli effetti una delle varianti più economiche, ricordiamo essere integrata solamente la connessione WiFi, ciò sta a significare che per collegarsi alla rete sarà sempre strettamente necessario disporre di una rete di questo tipo disponibile; se vorrete utilizzarlo all’aperto dovrete sfruttare l’hotspot del vostro smartphone, in quanto non presenta la possibilità di integrare direttamente una SIM di un qualsiasi operatore (nemmeno eSIM, ovvero la SIM virtuale già presente su altri modelli).