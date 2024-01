L’ultima innovazione introdotta da Meta per WhatsApp è destinata a rivoluzionare l’esperienza di condivisione di foto e video sulla piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Da qualche settimana, gli utenti di WhatsApp possono godere della possibilità di inviare foto e video in alta definizione (HD), garantendo una qualità di visualizzazione superiore sia su dispositivi Android che iOS, nonché attraverso il servizio web di WhatsApp Web.

La novità più evidente è l’introduzione di una piccola icona che compare sullo schermo del destinatario, segnalando chiaramente che il contenuto ricevuto è in alta definizione. Questa funzionalità si estende sia alle foto che ai video, offrendo agli utenti la possibilità di apprezzare la nitidezza e la qualità delle immagini con una risoluzione eccellente.

Foto e video in HD su WhatsApp

Inoltre, il mittente ha ora il controllo totale sulla qualità del contenuto che invia. Al momento dell’invio di una foto o di un video, può scegliere tra la misura standard e quella in HD. Per le foto, le opzioni includono la risoluzione standard di 1600 x 1052 pixel o la risoluzione HD di 4096 x 2692 pixel. Per i video, l’utente può optare tra il formato standard a 864 x 480 pixel e quello in alta definizione a 1280 x 720 pixel.

Quest’ultimo aggiornamento di WhatsApp è davvero sensazionale e porta con sé benefici significativi per gli utenti che desiderano condividere contenuti multimediali ad alta risoluzione. In questo modo, la comunicazione su WhatsApp diventa così più ricca e appagante, consentendo agli utenti di apprezzare appieno ogni dettaglio delle immagini e dei video che condividono.

Scaricare WhatsApp sul proprio smartphone è diventato ormai un gesto quasi automatico per milioni di persone in tutto il mondo. La facilità di comunicazione che offre è innegabile, e con gli ultimi miglioramenti apportati, l’app diventa ancora più completa e all’avanguardia. Basta una connessione Internet e l’associazione del proprio numero per entrare a far parte di una vasta rete di comunicazione istantanea.

Oltre alle tradizionali opzioni di testo, link, emoticon e stickers, ora gli utenti possono beneficiare di un’esperienza visiva di alta qualità. L’invio di foto e video di maggiore qualità rappresenta una procedura intuitiva. Nel prossimo aggiornamento, gli utenti potranno notare un pulsante aggiuntivo durante la condivisione di allegati. Selezionando l’opzione “Documenti”, gli utenti potranno evitare la compressione automatica delle immagini e dei video, preservando la qualità originale dei loro preziosi contenuti multimediali.