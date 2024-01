La BYD vicina a superare Tesla nelle vendite di auto elettriche

Secondo le indiscrezioni di Bloomberg, nel quarto trimestre del 2023, l’azienda cinese BYD potrebbe superare Tesla nelle vendite di auto elettriche. Questo segnerebbe un momento storico e rappresenterebbe molto più di un semplice sorpasso nelle statistiche di vendita.

Nel terzo trimestre dell’anno appena passato, BYD era distante solo 3.456 auto dalla compagnia di Elon Musk, con 431.603 esemplari consegnati contro i 435.059 di Tesla. Le proiezioni attuali suggeriscono che BYD potrebbe aver venduto oltre 400.000 vetture elettriche da ottobre a dicembre, battendo Tesla proprio nel suo periodo commerciale più forte.

Proiezioni e statistiche di vendita BYD e Tesla

Se queste proiezioni si rivelassero realistiche, BYD completerebbe una crescita iniziata nel 2020, quando si è avvicinata a Tesla nelle vendite di auto elettriche. Nonostante rallentamenti nella produzione e fermi alle catene di montaggio in Cina, BYD sembra essere sulla strada giusta per raggiungere questo storico traguardo.

I numeri dell’intero 2023 premiano Elon Musk, con Tesla che ha venduto 1.324.074 auto elettriche nei primi nove mesi, rispetto alle 1.048.413 di BYD. Tuttavia, le prospettive per il 2024 potrebbero avere un segno diverso, con BYD che gode di una gamma di modelli più ampia rispetto a Tesla, specialmente nelle fasce di prezzo più basse. Un fattore chiave che potrebbe favorire BYD è la forte sinergia tra le sue vendite di vetture elettriche e ibride plug-in. Nel solo mese di novembre 2023, BYD ha venduto infatti 301.378 vetture ibride plug-in, indicando una sinergia tra ibrido ricaricabile e veicoli completamente elettrici che pochi costruttori hanno raggiunto finora.

Le proiezioni indicano che BYD potrebbe emergere come una forza rilevante nei mercati globali delle auto elettriche, sfidando la leadership di Tesla e capitalizzando sulla sua posizione di fornitore di batterie e componenti chiave. Vedremo poi se gli incentivi per le auto prodotte in Cina potrebbero influenzare la corsa di BYD nei mercati occidentali, ma al momento sembra destinata a fare la storia nel settore automobilistico elettrico.