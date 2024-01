Lo scorso dicembre 2022 il produttore tech Motorola ha presentato il Motorola Moto G Play 2023, ma a quanto pare vedremo presto il suo successore. In queste ore, infatti, il noto leaker OnLeaks ha pubblicato in rete le prime immagini renders del prossimo Motorola Moto G Play 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola Moto G Play 2024, il leaker OnLeaks pubblica i primi renders

Nel corso delle ultime ore, il noto leaker OnLeaks ha pubblicato in rete le prime immagini renders del prossimo Motorola Moto G Play 2024. L’azienda sta quindi già preparando il successore del modello annunciato soltanto qualche settimana fa.

Le immagini renders sono state realizzate dal leaker in collaborazione con il sito web SmartMania e ci hanno rivelato quindi il presunto design. Osservando le immagini, possiamo dunque notare sul fronte la presenza di un display con un foro centrale per la fotocamera anteriore. Le cornici sembrano abbastanza sottili, tranne per quella inferiore che è leggermente più sporgente.

Sul retro possiamo poi scorgere il comparto fotografico, che sembra essere costituito da un singolo sensore fotografico più un flash LED. Una differenza notevole rispetto al precedente Motorola Moto G Play 2023, che dispone invece di tre sensori fotografici. Sul retro al centro è poi presente il logo Motorola. Sul frame laterale troviamo poi il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento che integra al suo interno un sensore biometrico per lo sblocco. Sono infine presenti il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e la porta di ricarica USB Type C.