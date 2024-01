La Nuova Xiaomi SU7 Elettrica: prestazioni e autonomia al Top

Xiaomi ha svelato la SU7, la sua ultima creazione nel settore delle auto elettriche, in un evento di risonanza mondiale trasmesso in live streaming. La sfida è aperta contro la Tesla Model S e la Porsche Taycan e i dati tecnici rivelati fanno parlare di sé.

La Xiaomi SU7 si presenta con una configurazione a doppio motore AWD, erogando una potenza totale di 673 CV/495 kW e una coppia di 838 Nm. Con queste cifre, la berlina elettrica raggiunge gli 0-100 km/h in soli 2,78 secondi, battendo la concorrenza, in particolare la Taycan Turbo. L’accelerazione 0-200 km/h è completata in 10,67 secondi, mettendo in evidenza la spinta eccezionale della vettura.

Frenata e Velocità Massima per la nuova Xiaomi

Xiaomi non trascura l’aspetto della frenata, dichiarando un’efficienza notevole: da 100 a 0 km/h in 33,3 metri, grazie a dischi e pinze Brembo. La velocità massima raggiunta è di 265 km/h, superiore ai competitor come la Taycan Turbo e la Tesla Model S. La SU7 è equipaggiata con una batteria da 101 kWh realizzata in collaborazione con CATL, con architettura da 800 V. Questo permette all’auto di percorrere fino a 800 km secondo lo standard CLTC. La rapidità di ricarica è altrettanto impressionante, con 390 km recuperati in soli 10 minuti di connessione grazie alla tensione da 800 V.

La Xiaomi SU7 ha ottenuto il massimo punteggio di 5 stelle presso il C-NCAP, il C-IAS e Il’E-NCAP , sottolineando l’impegno per la sicurezza dell’azienda cinese nel settore automobilistico. Con la SU7, Xiaomi dimostra di non voler essere da meno nelle sfide automobilistiche elettriche. Prestazioni, autonomia e sicurezza di alto livello sono i punti chiave di questa nuova proposta. Mentre attendiamo ulteriori dettagli sulla disponibilità in Europa e il prezzo, la SU7 promette di essere una presenza rilevante nel mercato automobilistico elettrico.