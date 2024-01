Gravi problemi di connettività mobile segnalati dagli utenti iOS

A poche settimane dal lancio di iOS 17.2.1, alcuni utenti di dispositivi Apple stanno segnalando problemi di connettività mobile dopo l’installazione dell’aggiornamento. La discussione è emersa sulla community di supporto di Apple, dove gli utenti lamentano difficoltà nel connettersi alla rete mobile dopo l’aggiornamento del sistema operativo.

In un thread del forum, un utente ha dichiarato di non essere più in grado di connettersi al proprio provider di rete dopo l’installazione di iOS 17.2.1, nonostante diversi tentativi di reset. Altri utenti hanno confermato problemi simili, esprimendo frustrazione e preoccupazione per l’affidabilità dei dispositivi Apple. Solo pochi mesi fa, con l’uscita della nuova linea di iPhone 15, erano già stati parecchi gli utenti che hanno segnalato1 problematiche per i propri dispositivi. Tutti questi episodi stanno minando alla reputazione di Apple come società affidabile. Ora è necessario che il team della società si impegni a risolvere la situazione prima che questa sfugga di mano.

Quali sono le soluzioni adoperate dalla Apple per iOS?

Attualmente, le soluzioni proposte includono il ripristino delle impostazioni di rete, il ripristino delle impostazioni di fabbrica (con un backup precauzionale) e la rimozione di eventuali profili VPN installati. Tuttavia, non è ancora chiaro se queste soluzioni risolvano completamente il problema per tutti gli utenti interessati. Inoltre, un possessore di iPhone 15 Pro Max ha segnalato il ritorno di problemi di surriscaldamento dopo l’installazione di iOS 17.2.1. Quest’ultimo è un caso isolato e non sono state riportati altri episodi simili. Purtroppo al momento non esiste ancora una soluzione.

Apple potrebbe essere già al lavoro per affrontare questi problemi nella prossima versione dell’aggiornamento del sistema operativo. Nel frattempo, gli utenti sono incoraggiati a seguire le indicazioni della community di supporto e a monitorare gli aggiornamenti futuri da parte di Apple per risolvere questi inconvenienti e migliorare l’esperienza complessiva iOS.