Il mondo dei videogiochi negli ultimi anni ha visto arrivare una vera e propria rivoluzione rappresentata da PlayStation 5 e Xbox one Series X, queste ultime hanno infatti portato una ventata d’aria fresca grazie al loro hardware aggiornato che consente di giocare a tutti i videogiochi moderni sfruttando le ultime tecnologie proposte dalle varie aziende come il ray tracing e gli ultimi motori grafici disponibili.

Ovviamente le consolida gioco vivono costantemente un confronto con un rivale impareggiabile costituito dal computer, quest’ultimo infatti gode di un hardware nettamente più potente ma lo stesso tempo più costoso che permette però di sfruttare appieno ogni possibilità in campo ludico messa a disposizione dalle varie aziende software che si occupano del settore.

Ciò non toglie però che nonostante questa evoluzione costante dell’hardware da gioco ci sia un netto squilibrio tra la velocità e evolutiva dei software a disposizione e dell’hardware nonché anche un problema di fondo che vede i prezzi dell’hardware è necessario giocare sempre più elevati e quindi in grado di mettere in difficoltà l’utenza finale.

Per l’esperto presto addio console

Per l’esperto del settore Naoki Yoshida molto presto, al massimo entro 10 anni, assisteremo a un vero e proprio cambiamento radicale nel mondo dei videogiochi in favore del cloud gaming, ovvero quella modalità di gioco che prevede lo streaming del videogioco Internet che viene eseguito su dei server remoti dotati di tutto l’hardware necessario a far girare qualsiasi tipologia di gioco al massimo del dettaglio senza compromessi, l’unico requisito necessario per il giocatore sarà avere una connessione Internet veloce.

Effettivamente si tratta di una soluzione a dir poco papabile che in molti hanno tentato ma al momento non ha regalato i frutti sperati a causa di un’impostazione globale diversa e difficile da modificare, ciò non toglie che le potenzialità di questa tecnologia siano indiscutibili dal momento che si andrebbe a eliminare la necessità di possedere un hardware adeguato in quanto il gioco verrebbe eseguito sui server di aziende specifiche in grado di sopperire alle necessità hardware senza nessun tipo di problema.