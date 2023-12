Al giorno d’oggi attivare una SIM appena acquistata sappiamo bene richiedere un iter burocratico che ci obbliga a inviare una miriade di documenti che una volta recepiti dall’operatore consentiranno l’attivazione della SIM che voglia sfruttare, si tratta di una procedura di autenticazione tra l’altro non sempre sicurissima dal momento che spesso espone al così detto fenomeno del Sim Swapping, una truffa che può portare alla perdita del numero che finisce nelle mani di un truffatore.

C’è chi però ha pensato bene dunque di sfruttare l’autenticazione forte come mezzo di riconoscimento e di attivazione delle SIM per goderne di di tutti i vantaggi dal punto di vista della sicurezza, parliamo di Very Mobile, la quale ha finalmente attivato tale possibilità sul proprio sito internet.

SIM ed eSIM con SPID

Sul sito ufficiale di Very Mobile è stata creata una pagina dedicata chiamata “SPID” all’interno della categoria “Acquistare“, dunque per coloro che vogliono sfruttare questa opzione sarà necessario solo acquistare la SIM, attendere la consegna e poi procedere con l’attivazione vi SPID, se invece doveste acquistare una eSIM vi basterà terminare subito il processo senza attendere nemmeno la consegna a domicilio.

L’attivazione con SIM avviene tramite l’app Very Mobile e si affianca ai metodi tradizionali che prevedono l’invio di tutta una documentazione come carta di identità, tessera sanitaria e l’ICCID della SIM.

Si tratta dunque di un passo avanti per snellire procedure ormai decrepite e soprattutto migliorare la sicurezza di alcune dinamiche che ne avevano davvero bisogno per il bene della privacy degli utenti.