WhatsApp sta introducendo nuove funzionalità, attualmente in fase beta per gli utenti Android, per prevenire blocchi indesiderati. Con l’aggiornamento 2.23.26.6, sono stati introdotti gli “avvisi di canale”. Questa caratteristica è mirata ai gestori dei canali, semplificando il monitoraggio delle attività all’interno della community.

Gli “avvisi di canale” consentono ai proprietari di canali di verificare il rispetto delle regole attraverso la schermata “Informazioni canale”. Questo strumento offre un modo efficace per evitare blocchi imprevisti, permettendo loro di mantenere un monitoraggio dettagliato delle proprie attività social su WhatsApp.

Oltre a questa novità, l’aggiornamento include anche la possibilità di cercare i messaggi in base al momento in cui sono stati inviati. Questo sarà particolarmente utile per gli utenti che desiderano organizzare e recuperare rapidamente le conversazioni.

WhatsApp “Avvisi di Canale” : Una guida passo dopo passo

Segui questi semplici passaggi per attivare la funzione Avvisi Canale su WhatsApp di cui abbiamo parlato:

1. Tocca per Iscriverti.

Utilizza il collegamento fornito dal proprietario del canale o trova il canale desiderato tramite la funzione di ricerca di WhatsApp.

2. Ricevi Avvisi Dopo l’Iscrizione

Inizia a ricevere messaggi con avvisi sul canale direttamente sull’app

3. Gestisci le Iscrizioni alla Newsletter

Ottimizza le notifiche e gli abbonamenti ai canali direttamente dall’app, personalizzando le tue preferenze. Modifica le impostazioni quando vuoi.

4. Attiva l’Audio per Impostazione Predefinita

Gli avvisi non sono attivati di default. Abilita le notifiche su ogni canale per essere informato sui nuovi contenuti. Controlla facilmente i canali di accesso dalla scheda Aggiornamenti.

