Dal 1° gennaio 2024, il panorama del roaming dati nell’Unione Europea (UE) sarà oggetto di significative modifiche, con tanti vantaggi per i viaggiatori. Le novità in arrivo includeranno un aumento mensile di dati e una riduzione dei costi per il traffico extra. L’adeguamento delle offerte degli operatori di telefonia mobile, si attesterà ufficialmente nel corso del 2024. Il tutto perfettamente in linea con il Regolamento europeo 2022/612. In particolare, la formula per il calcolo dei Giga subirà una rivisitazione. Nel 2023, essa si basava sul rapporto:

Volume di GB = [spesa mensile (IVA esclusa) / 1,80] x 2.

Ma, la riduzione dei prezzi all’ingrosso nel 2024 comporterà un abbassamento del costo a 1,55 euro (IVA esclusa) per Giga. Di conseguenza la nuova formula diventerá:

Volume di GB = [spesa mensile (IVA esclusa) / 1,55] x 2, consentendo un incremento del traffico dati utilizzabile in UE.

Roaming 2024: Tutti i nuovi vantaggi

Dal 1° gennaio 2025, il costo all’ingrosso del traffico dati per il servizio roaming continuerà a diminuire, raggiungendo 1 euro (IVA esclusa) per Giga dal 2027 al 2032. Mentre, la tariffa per l’uso extra scenderà da 0,00219 a 0,00189 euro per Megabyte, IVA inclusa.

Queste regole mirano a garantire un’esperienza di connettività uniforme per i viaggiatori occasionali. L’attuale regolamento, ha infatti introdotto grandi miglioramenti, consentendo l’accesso alle reti 4G o 5G in roaming, anche presso i paesi che si vanno a visitare. Insomma, il 2024 si preannuncia come un anno chiave per un roaming dati più conveniente e accessibile in tutta l’UE.

Si tratta di un grande passo avanti per il nostro paese e per il settore tecnologico, che speriamo possa continuare su questa strada !