Gmail, il servizio di posta elettronica di Google, continua a migliorare la gestione della posta indesiderata con l’introduzione del pulsante “Annulla iscrizione”. Questa innovazione si rivela particolarmente utile per gli utenti che desiderano liberarsi rapidamente dalle email inutili.

Il pulsante “Annulla iscrizione” è molto evidente, si presenta in un colore blu elettrico. Questo può essere applicato per le email che provengono da mittenti di massa, ovvero da coloro che inviano più di 5.000 messaggi al giorno. La suddetta opzione si trova proprio accanto al nome del mittente e all’indirizzo email. Questa funzionalità però è attualmente disponibile solo nella versione browser di Gmail, ma si spera che possa estendersi anche alle app per dispositivi mobili.

Gmail e il pulsante “Annulla iscrizione”: Maggiori dettagli

Per annullare l’iscrizione ai messaggi indesiderati su Gmail, gli utenti devono semplicemente fare clic sul pulsante “Annulla iscrizione” e confermare la scelta. Da qui il servizio invierà una mail di conferma, per sincerarsi che l’utente abbia volontariamente scelto di interrompere la ricezione di messaggi da un dato emittente. È anche possibile spostare le mail indesiderate direttamente nella cartella spam, per una gestione ancora più efficiente.

Insomma, il nuovo pulsante “Annulla iscrizione” di Gmail rappresenta un passo significativo per semplificare la gestione della posta indesiderata, offrendo agli utenti un controllo più diretto sulle email che ricevono. Con la speranza di futuri aggiornamenti anche per le app mobili, Google continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire un’esperienza di posta elettronica sempre più efficiente ed efficace.

